Beşiktaş'tan 17 yıl sonra ilk!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda deplasmanda Sarpsborg'u 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Jeremain Lens, 2 gol ve 1 asistle oynayarak maçın yıldızı oldu. İlk olarak haftanın 11'ine seçilen Hollandalı oyuncu, sergilediği performansla UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftası sonrasında "Haftanın oyuncusu" adayları arasında gösterilmişti. Sporting'den Fernandes, Chelsea'den Giroud ve Milan'dan Hakan Çalhanoğlu ile yarışan Jeremain Lens, "Haftanın oyuncusu" seçildi.

Avrupa, Beşiktaş'ın Sarpsborg karşısında 2-0'lık yenilgiden 3-2'lik galibiyete uzanmasını konuşuyor. Avrupa Ligi'nin twitter hesabı da "Ne geri dönüş ama..." diyerek Kartal'ın bu büyük başarısın övdü. Barcelona'nın Türkiye hesabı ise Beşiktaş'a cevap vererek "Biri geri dönüş diyerek bizi mi andı ne" ifadelerini kullandı. Barça, 2016-17 sezonunda Devler Ligi'nde PSG'ye deplasmanda 4-0 yenildikten sonra evindeki karşılaşmayı 6-1 kazanarak tarihi bir geri dönüşe imza atmıştı.



KARTAL&CHELSEA ZİRVENİN SAHİBİ

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanan maçlarda rakip kaleye en fazla isabetli şut çeken takımlar temsilcimiz Beşiktaş ve Chelsea oldu. Siyah-beyazlılar, Norveç ekibi Sarpsborg'un kalesini maç boyunca toplam 20 kez yoklarken, bunlardan 10'unda isabet sağladı. İngiliz devi Chelsea de sahasında Paok'u 4-0 mağlup ederken, 28 şut denemesi yaptı, tıpkı Beşiktaş gibi onlar da 10 kez isabet sağladı.



17 YIL SONRA SÜPER DÖNÜŞ

Kartal 17 yıl sonra Avrupa'da 2-0'dan geri dönerek maç kazanan ilk Türk takımı oldu. 2000-01'de Mircea Lucescu yönetimindeki G.Saray, ilk yarısını 2-0 geride kapattıkları R. Madrid maçını Ümit Davala, Hasan Şaş ve Jardel'in golleriyle 3-2 kazanmıştı. Beşiktaş; Sarpsborg geri dönüşüyle, G.SarayR.Madrid maçından sonra Avru pa'da 2 farktan maç çeviren ilk Türk takımı olarak dikkati çekti.



SON 32'YE SON ADIM

Beşiktaş, Sarpsborg'u 3-2 mağlup ederek üst tura kalmak için avantaj yakaladı. Grupta Malmö 8 puanla lider, Beşiktaş 7 puanla ikinci, Malmö 6 puanla üçüncü, Sarpsborg 5 puanla dördüncü sı rada. Beşiktaş, son maçta konuk edeceği - Malmö'yü yenmesi halinde diğer maçın so nucuna bakmadan son 32 turuna çıkacak.