Beşiktaş UEFA Avrupa Liginde nasıl tur atlar? İşte cevabı...

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte cevabı...
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, Sarpsporg'u deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti ve grupta ikinci sıraya yerleşti. Peki bu sonuçla Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte cevabı...
30 Kasım 2018 Cuma, 00:40:11
Güncelleme: 01:19:13
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilscimiz Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçta Sarpsborg'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve grupta iddialı bir konuma yükseldi. Peki bu sonuçla siyah beyazlar bir üst tura nasıl çıkar? işte cevabı...
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İşte ihtimaller:
Beşiktaş, Mölmö'yü yenerse diğer maçların sonucuna bakmaksızın gruptan çıkacak.
Beşiktaş Malmö'yle, Genk de Sarpsborg'la berabere kalırsa;
1. Genk: 9 puan 2. Beşiktaş: 8 puan (Beşiktaş tur atlar)
Beşiktaş Malmö'yle berabere kalır, Sarpsborg Genk'i mağlup ederse;
1.Genk: 8 puan 2.Beşiktaş: 8 puan (İkili averajla Beşiktaş tur atlar) 3.Sarpsborg: 8 puan