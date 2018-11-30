Beşiktaş UEFA Avrupa Liginde nasıl tur atlar? İşte cevabı...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilscimiz Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçta Sarpsborg'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve grupta iddialı bir konuma yükseldi. Peki bu sonuçla siyah beyazlar bir üst tura nasıl çıkar? işte cevabı...