Beşiktaş UEFA Avrupa Liginde nasıl tur atlar? İşte cevabı... - Galeri - Fotomaç
29 Kasım 2018, Perşembe
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Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte cevabı...

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, Sarpsporg'u deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti ve grupta ikinci sıraya yerleşti. Peki bu sonuçla Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte cevabı...
30 Kasım 2018 Cuma, 00:40:11 Güncelleme: 01:19:13
Beşiktaş UEFA Avrupa Liginde nasıl tur atlar? İşte cevabı...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilscimiz Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçta Sarpsborg'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve grupta iddialı bir konuma yükseldi. Peki bu sonuçla siyah beyazlar bir üst tura nasıl çıkar? işte cevabı...

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Beşiktaş UEFA Avrupa Liginde nasıl tur atlar? İşte cevabı...

İşte ihtimaller:

Beşiktaş UEFA Avrupa Liginde nasıl tur atlar? İşte cevabı...

Beşiktaş, Mölmö'yü yenerse diğer maçların sonucuna bakmaksızın gruptan çıkacak.

Beşiktaş UEFA Avrupa Liginde nasıl tur atlar? İşte cevabı...

Beşiktaş Malmö'yle, Genk de Sarpsborg'la berabere kalırsa;

1. Genk: 9 puan
2. Beşiktaş: 8 puan (Beşiktaş tur atlar)

Beşiktaş UEFA Avrupa Liginde nasıl tur atlar? İşte cevabı...

Beşiktaş Malmö'yle berabere kalır, Sarpsborg Genk'i mağlup ederse;

1.Genk: 8 puan
2.Beşiktaş: 8 puan (İkili averajla Beşiktaş tur atlar)
3.Sarpsborg: 8 puan

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