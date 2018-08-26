Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, Soyleymane Doukara(2) ve Yekta Kurtuluş'tan geldi. Beşiktaş'ın gollerini ise Alvaro Negredo ve Pepe kaydetti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar 6 puanda kaldı. Antalyaspor ise ilk üç puanını aldı ve puanını 4'e çıkardı.

45 MAÇLIK SERİ SONLANDI

Beşiktaş'ın iç sahadaki 45 maçlık namağlup serisi de sonlandı.

Süper Lig'de sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 45 lig maçında rakiplerine galibiyet şansı vermezken, Antalyaspor'a 3-2 yenildi.

VODAFONE PARK'TAKİ LİG MAÇLARINDA İLK KEZ MAĞLUP OLDU

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'taki lig maçlarında da ilk kez yenildi.

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda hizmete giren stadında daha önce oynadığı 38 lig mücadelesinde 31 galibiyet ve 7 beraberlik almıştı.

12 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ DE BİTTİ

Beşiktaş, Antalyaspor karşısındaki mağlubiyetiyle bir serinin daha bitmesini engelleyemedi.

Vodafone Park'taki lig maçlarında üst üste 12 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor karşısında aldığı sonuçla uzun bir aradan sonra 3 puan alamadı.

SÜPER LİG'DE İLK KEZ VODAFONE PARK'TA 3 GOL BİRDEN YEDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de ilk kez Vodafone Park'ta bir maçta üç golü birden kalesinde gördü.

Ligde daha önce Bursaspor (3-2), Galatasaray (2-2), Kayserispor (2-2), Adanaspor (3-2) ve Trabzonspor (2-2) maçlarında ikişer gol yiyen siyah-beyazlı takım, Antalyaspor'un 3 golüne engel olamadı.

TOLGAY ARSLAN İLK YARIYI TAMAMLAYAMADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının 3-1 geriye düşmesinin ardından ilk hamleyi Gökhan Gönül'ü Tolgay Arslan'ın yerine oyuna alarak yaptı.

Maçın 36. dakikasında yerini Gökhan Gönül'e bırakan Tolgay Arslan, yedek kulübesine geçmeyip doğrudan soyunma odasına gitti.

OĞUZHAN'A HEM TEPKİ HEM DESTEK

Karşılaşmanın ilk yarısında siyah-beyazlı taraftarların bir bölümü Oğuzhan Özyakup'a tepki gösterdi.

Taraftarlar, topun ayağına geldiği anlarda Oğuzhan'ı yuhaladı. Diğer Beşiktaşlı taraftarlar ise alkışlarla siyah-beyazlı futbolcuya destek verdi.

Siyah-beyazlılar, ayrıca ilk yarının bitmesinin ardından oyuncuları tribünlere çağırarak moral vermeye çalıştı.

Bu arada ilk yarının bitmesinin ardından tribünden maçı takip eden kaleci Tolga Zengin, sahaya inerek maçın dördüncü hakemi Suat Arslanboğa ile birinci devredeki tartışmalı pozisyonlarla ilgili konuştu.

QUARESMA'DAN TEPKİ

Karşılaşmanın 90. dakikasında yerini Gökhan Töre'ye bırakan Ricardo Quaresma sinirli bir şekilde yedek kulübesine geldi.

Oyundan yedek kulübesine uzak taraftan çıkan Portekizli oyuncu, reklam panosunu tekmeledi.

PEPE YİNE ATTI

Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe, Vodafone Park'ta bu sezon ikinci lig golüne imza attı.

Siyah-beyazlı takımın Akhisarspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada ilk golü atan Pepe, Antalyaspor karşısında ikinci golü kaydetti.

ANTALYASPORLU OYUNCULARA TEPKİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, sık sık yerde kalan Antalyasporlu oyuncuları protesto etti.

Taraftarlar, bundan dolayı hakem Halis Özkahya'ya da tepki gösterdi.

ANTALYASPOR, 20 YIL SONRA KAZANDI

Beşiktaş'a 3-2 üstünlük kuran Antalyaspor, 20 yıl sonra rakibini deplasmanda yendi.

Lig tarihinde Beşiktaş'ı deplasmanda bir kez yenen ve bunu da 3 Mayıs 1998'de teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 1-0'lık skorla başaran Antalyaspor, bu sezon rakibini Vodafone Park'ta 3-2 mağlup etti.

Rakip sahadaki son 6 maçta Beşiktaş'a gol atamayan ve son 11 deplasmanda ise sadece bir kez fileleri havalandırabilen Antalyaspor, siyah-beyazlı takıma bu sefer 3 gol birden atmayı başardı.

Ligin ilk iki haftasında sadece bir puan alabilen kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı.

Antalyaspor'un ilk yarıdaki iki golünü atan Souleymane Doukara, ikinci yarının ilk saniyelerinde sahada yer alamadı. Doukara, ikinci yarının başlamasının ardından soyunma odasından gelerek oyuna dahil oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Tolgay Arslan'ın pasıyla ceza sahasına giren Oğuzhan Özyakup, kaleciyle karşı karşıya kalmasına rağmen meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

8. dakikada Oğuzhan Özyakup'un uzun pasında Babel altıpasın sol çaprazında topa gelişine vurdu, kaleci Boffin gole izin vermedi.

10. dakikada ceza sahası sol çaprazında serbest vuruş kullanan Quaresma, topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Boffin meşin yuvarlağın kaleye gitmesine engel oldu.

14. dakikada sağ taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanan Quaresma'nın ceza sahasına gönderdiği top baraja çarparak doğrudan kaleye gitti. Boffin'in son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak direkten döndü.

20. dakikada Antalyaspor 1-0 öne geçti. Topla birlikte ceza sahasına yönelen Hakan Özmert'in aşırtarak savunma arkasına göndermeye çalıştığı meşin yuvarlak Beşiktaş savunmasından sekerek Doukara'nın önüne düştü. Antalyasporlu futbolcu, sol çaprazdan topu ağlara gönderdi: 0-1.

24. dakikada Antalyaspor skoru 2-0 yaptı. Hakan Özmert'in ceza sahası dışından çektiği şutta top Doukara'nın sırtına çarparak yön değiştirdi ve filelerle buluştu: 0-2.

26. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Oğuzhan Özyakup'un savunmanın arkasına attığı uzun topta kaleci Boffin'in yumruklayarak uzaklaştırdığı meşin yuvarlağı Negredo, ceza sahası dışından kafayla kalecinin üstünden aşırtarak kaleye gönderdi: 1-2.

33. dakikada Antalyaspor skoru 3-1'e getirdi. Hakan Özmert'in pasıyla topla buluşan Doukara soldan içeri ortaladı, Yekta Kurtuluş arka direkte topu filelerle buluşturdu: 1-3.

47. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen uzun topta Pepe meşin yuvarlağı Negredo'ya indirdi. İspanyol futbolcunun şutunda Boffin'den dönen topa Gökhan Gönül sağ çaprazdan vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

55. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Boffin gole izin vermedi. Boffin aynı dakika içinde Caner Erkin'in ceza sahası sol çaprazından şutunda da meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.

56. dakikada Quaresma'nın sağdan yaptığı ortaya iyi yükselen Pepe, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-3.

70. dakikada Quaresma'nın sağdan ortaladığı topa Larin kafayla vurdu, kaleci Boffin gole izin vermedi.

80. dakikada Quaresma'nın pasıyla sağdan çizgiye inen Gökhan Gönül'ün ortasında Babel topa müsait pozisyonda kafayla vurdu, kaleci Boffin kaleye giden topu kornere çeldi.

89. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan yaptığı ortada topa yükselen Pepe'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmayı Antalyaspor 3-2 kazandı.