Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    'ın 'ndeki rakibi belli oldu!

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> <a href="/index/avrupa-ligi?id=9bf781ba-7cfb-46f4-8ed5-96233475b406" class="" rel="tag">Avrupa Ligi</a>'ndeki rakibi belli oldu!

    Bu sene ülkemizi 'nde temsil edecek 'ın rakibi B36 Torshvan oldu.

    Bu sene ülkemizi 'nde temsil edecek 'ın rakibi B36 Torshvan oldu.
    1. 19.7.2018 23:23
    2. Güncelleme: 19.7.2018 23:27
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