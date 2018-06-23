Beşiktaş golcü transferini kiralık ile çözecek
Yeni sezonun transfer planlamasını transfer üzerine kuran Beşiktaş'ta büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor.
Yeni sezonun transfer planlamasını transfer üzerine kuran Beşiktaş'ta büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Yaklaşık 1 aydır devam eden bonservisi ile santrfor alma planı da son olarak Munas Dabbur için yapılan ikinci sortiden de sonuç alınamayınca değişti. Sırasıyla Origi, Sturridge, Vietto, Destro ile Vietto gibi isimlerden sonra Dabbur için de el yakan rakamlar Beşiktaş'ı santrforu yeniden kiralama noktasına getirdi.
- 23.6.2018
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 5
Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
Yorum
Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
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