Beşiktaş golcü transferini kiralık ile çözecek

Yeni sezonun transfer planlamasını transfer üzerine kuran Beşiktaş'ta büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Yaklaşık 1 aydır devam eden bonservisi ile santrfor alma planı da son olarak Munas Dabbur için yapılan ikinci sortiden de sonuç alınamayınca değişti. Sırasıyla Origi, Sturridge, Vietto, Destro ile Vietto gibi isimlerden sonra Dabbur için de el yakan rakamlar Beşiktaş'ı santrforu yeniden kiralama noktasına getirdi.