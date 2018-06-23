Beşiktaş golcü transferini kiralık ile çözecek – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    golcü transferini kiralık ile çözecek

    Beşiktaş golcü transferini kiralık ile çözecek

    Yeni sezonun planlamasını transfer üzerine kuran 'ta büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor.

    Yeni sezonun planlamasını transfer üzerine kuran 'ta büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Yaklaşık 1 aydır devam eden bonservisi ile santrfor alma planı da son olarak Munas Dabbur için yapılan ikinci sortiden de sonuç alınamayınca değişti. Sırasıyla Origi, Sturridge, Vietto, Destro ile Vietto gibi isimlerden sonra Dabbur için de el yakan rakamlar Beşiktaş'ı santrforu yeniden kiralama noktasına getirdi.

    1. 23.6.2018
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