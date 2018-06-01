Come to Beşiktaş Sturridge – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Come to Sturridge

    Come to Beşiktaş Sturridge

    'ın transfer listesindeki forvet adaylarından biri olan 'in, kendisine çağrı yapılmasını beklediği ortaya çıktı.

    Siyah-beyazlıların İkinci Başkanı bizzat menajeri aracılığıyla Sturridge ile iki kez görüşmüştü. İngiliz oyuncunun bağlı olduğu menajerlik şirketinin temsilcisi Hasan Eken'den de iddiaları doğrular bir açıklama geldi. Eken, "Koşullar oluşur ve taraftarlar da onu isterse Sturridge Türkiye'de oynayabilir" diyerek adeta oyuncunun yeni bir "Come to " kampanyası beklediğini ima etti.
    1. 1.6.2018
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