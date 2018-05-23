Bilal transferi yatırım amaçlı
Hollanda'da yaşayan FIFA menajeri Sezer Özkan, Radyospor'dan Özgür Sancar'a yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın Feyenoord forması giyen Bilal Başaçıkoğlu ile temasta olduğunu açıkladı.
Hollanda'da yaşayan FIFA menajeri Sezer Özkan, Radyospor'dan Özgür Sancar'a yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın Feyenoord forması giyen Bilal Başaçıkoğlu ile temasta olduğunu açıkladı. Özkan, "Bilal gitmek istediği için çok büyük paralar isteyeceğini sanmıyorum. Bilal gelirse doğrudan oynayamaz ama yedek olarak başlar" ifadelerini kullandı.
- 23.5.2018
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Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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