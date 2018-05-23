Bilal transferi yatırım amaçlı

Hollanda'da yaşayan FIFA menajeri Sezer Özkan, Radyospor'dan Özgür Sancar'a yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın Feyenoord forması giyen Bilal Başaçıkoğlu ile temasta olduğunu açıkladı. Özkan, "Bilal gitmek istediği için çok büyük paralar isteyeceğini sanmıyorum. Bilal gelirse doğrudan oynayamaz ama yedek olarak başlar" ifadelerini kullandı.