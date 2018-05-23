Bilal transferi yatırım amaçlı – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Bilal transferi yatırım amaçlı

    Bilal transferi yatırım amaçlı

    'da yaşayan menajeri , 'dan 'a yaptığı açıklamada 'ın Feyenoord forması giyen Bilal Başaçıkoğlu ile temasta olduğunu açıkladı.

    'da yaşayan menajeri , 'dan 'a yaptığı açıklamada 'ın Feyenoord forması giyen Bilal Başaçıkoğlu ile temasta olduğunu açıkladı. Özkan, "Bilal gitmek istediği için çok büyük paralar isteyeceğini sanmıyorum. Bilal gelirse doğrudan oynayamaz ama yedek olarak başlar" ifadelerini kullandı.

    1. 23.5.2018
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