Beşiktaş sıralama için oynayacak

Cumartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz yaparken 4'üncü hakemlik görevini Suat Arslanboğa üstlenecek.



UEFA AVRUPA LİGİ Mİ? ŞAMPİYONLAR LİGİ Mİ ?

D.G. Sivasspor maçı son haftaya 4'üncü sırada giren Beşiktaş için sıralamadaki yerini ve önümüzdeki sezon hangi kupaya katılacağını belirleyecek.

Şu anki konumda UEFA Avrupa Ligi'ne 2'nci eleme turundan katılacak olan siyah beyazlılar M. Başakşehirspor ve Fenerbahçe maçlarının sonuçlarına göre Avrupa ligine bir üst turdan veya Şampiyonlar Ligi'ne 2'nci Eleme Turu'ndan katılma hakkına da sahip olabilecek. Yönetimin ve teknik heyetin beklentisi Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak. Ancak bunun için Beşiktaş'ın maçını kazanması ve hem M.Başakşehir hem de Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi gerekiyor. Aksi durumlarda siyah -beyazlılar 3'üncü yada 4'üncü olarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak.



KADRODA 9 OYUNCU YOK GENÇ FATİH'E ŞANS DOĞDU

Beşiktaş, ligin son maçına oldukça eksik bir kadro ile hazırlanıyor.

Hem sakat oldukları hem de Şenol Güneş'ten izin aldıkları için geçen hafta Portekiz'e giden Pepe ve Quaresma, sezonu kapatan Atınç, Negredo, Tolgay Arslan, Caner Erkin ve Atiba, transfer görüşmesi için Çin'e giden Tosic kesin olarak maçta olmayacak 8 isim. Hafif sakatlığı bulunan ve idmana çıkmayan Gökhan Gönül'ün oynayıp oynamayacağı da yarın yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.



?Gökhan Gönül'ün durumu kadrodaki genç oyuncu Fatih Aksoy'u da yakından ilgilendiren bir durum.



Mevcut seçenekler içinde Vida, Medel, Adriano ve Fatih Aksoy'dan başka defans oyuncusu kalmayan Şenol Güneş, Gökhan Gönül'ün oynayacak hale gelmesi durumunda sıkıntı çekmeyecek. Böyle bir durumda defansı Gökhan Gönül - Vida - Medel - Adriano'dan kuracak olan olan Güneş, Gökhan Gönül'ün oynamaması halinde Fatih Aksoy'lu 2'nci seçeneği deneyecek. Bu seçenekte Vida sağbeke geçerken defans dörtlüsü Vida - Fatih Aksoy -Medel -Adriano şeklinde kurulacak.



Orta ikiliyi Necip ve Oğuzhan'dan oluşturacak olan tecrübeli teknik adamın hücum bölgesinde ise sıkıntısı bulunmuyor. Quaresma'nın yokluğunu Lens veya Mustafa Pektemek'le dolduracak olan Şenol Güneş Talisca ve Babel'in önünde Vagner Love veya Larin'e şans verecek.