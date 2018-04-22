Fikret Orman: Cumhurbaşkanımız da söyledi – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    : da söyledi

    Fikret Orman: Cumhurbaşkanımız da söyledi

    Başkanı , kulüp televizyonunda açıklamalar yaptı.

    Başkanı , BJK TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

    Orman'ın açıklamaları şöyle:

    Perşembe günü yaşanan olaylar orada kaldı. Bunu fazla dillendirmeye ve farklı bir platforma Beşiktaş'ın çekilmesine müsaade etmemek lazım. Yönetici arkadaşlarımızla konuştuk. Önümüzdeki hafta Divan Kurulu'nu olağanüstü toplantıya davet edeceğiz. Gelişmeleri değerlendireceğiz.
    Perşembe günü olağanüstü Divan Kurulu toplantısı yapacağız. Biz taraftarımıza, spora iyi bir şeyler yapma gayretindeyiz. Geldiğimiz günden beri bu çizgideyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da Beşiktaş mağdur olmuştur dedi.Karabağ ile Azerbaycan'da bir maç yapacağız. Bazı sanatçılarımızı da götüreceğiz. Bizim ciddi taraftarımız var orada. Beşiktaş büyüyor. Bu büyümeyi kesmek isteyenler olacaktır. Bizle rekabeti saha içinde yapmaları gerekir. Biz de rekabeti sahaya çekmeye çalışıyoruz. Sahada böyle şeyler olunca üzülüyoruz ama pansuman yapacağız.
    1. 22.4.2018 17:24
    2. Güncelleme: 22.4.2018 17:48
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