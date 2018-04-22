Fikret Orman: Cumhurbaşkanımız da söyledi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp televizyonunda açıklamalar yaptı.
Orman'ın açıklamaları şöyle:
Perşembe günü yaşanan olaylar orada kaldı. Bunu fazla dillendirmeye ve farklı bir platforma Beşiktaş'ın çekilmesine müsaade etmemek lazım. Yönetici arkadaşlarımızla konuştuk. Önümüzdeki hafta Divan Kurulu'nu olağanüstü toplantıya davet edeceğiz. Gelişmeleri değerlendireceğiz.
Perşembe günü olağanüstü Divan Kurulu toplantısı yapacağız. Biz taraftarımıza, spora iyi bir şeyler yapma gayretindeyiz. Geldiğimiz günden beri bu çizgideyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da Beşiktaş mağdur olmuştur dedi.Karabağ ile Azerbaycan'da bir maç yapacağız. Bazı sanatçılarımızı da götüreceğiz. Bizim ciddi taraftarımız var orada. Beşiktaş büyüyor. Bu büyümeyi kesmek isteyenler olacaktır. Bizle rekabeti saha içinde yapmaları gerekir. Biz de rekabeti sahaya çekmeye çalışıyoruz. Sahada böyle şeyler olunca üzülüyoruz ama pansuman yapacağız.
- 22.4.2018 17:24
- Güncelleme: 22.4.2018 17:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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