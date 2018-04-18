Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Stephan Lichtsteiner'e transfer etmek istiyor – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    , 'ün yerine 'e etmek istiyor

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/gokhan-gonul?id=c1f91758-ad67-4b03-b93f-a02a214b59e2" class="" rel="tag">Gökhan Gönül</a>'ün yerine <a href="/index/stephan-lichtsteiner?id=df549d0d-0bc9-4666-ac4c-16ebc4cbc5ba" class="" rel="tag">Stephan Lichtsteiner</a>'e <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> etmek istiyor

    Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Juventus'un İsviçreli sağ bek oyuncusu Stephan Lichtsteiner'e göz dikti.

    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:24
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