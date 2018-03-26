Adı Beşiktaş'la transfer dedikodularına karışan Paris Saint Germain'in yıldızı Javier Pastore, İspanyol radyosu Onda Cero'ya geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.
"PSG'de artık bir döngünün sonuna geldim. Kulüple yalnızca 1 yıllık sözleşmem kaldı ve ne olacağını ben de bilmiyorum."
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 07:58
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Robben'den Fener'e yeşil ışık!
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Yorum
selim 36 lik Robbeni bizden baska kim alir alsa bile bizim verdigimizin onda birini verir,Ali babanin oteli getirin buda yatsin .sizin politakini
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Terim 9.5 numara arıyor
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Yorum
söyleyin alalım kaç para bir dybala ulennn :D
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Fenerbahçe'den Zlatan’a ret!
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Yorum
karado brakın şu ihtiyarları gençlerle 6 yiyelim razıyım
Talisca'nın alternatifi PSG'den haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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