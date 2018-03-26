Beşiktaşlı yıldız için 'come to Real Madrid' kampanyası başlattılar – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Beşiktaşlı yıldız için 'come to ' kampanyası başlattılar

    Beşiktaşlı yıldız için 'come to <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a>' kampanyası başlattılar

    Bir Beşiktaş taraftarı Portekiz Milli Takım idmanında Cristiano Ronaldo'ya "Come to Beşiktaş" tezahüratı yaparken, Real Madridliler de siyah-beyazlıların yıldızı Quaresma'yı gözüne kestirdi.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:37
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