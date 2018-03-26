Beşiktaşlı yıldız için 'come to Real Madrid' kampanyası başlattılar
Bir Beşiktaş taraftarı Portekiz Milli Takım idmanında Cristiano Ronaldo'ya "Come to Beşiktaş" tezahüratı yaparken, Real Madridliler de siyah-beyazlıların yıldızı Quaresma'yı gözüne kestirdi.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:37
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Karar verildi! Sezon sonu gidiyor
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AK Aykut çok mu göze girmiş?
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Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe'yi devirdi!
Toplam 1
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gfb bir zamanlar dünya şampiyonu olan takım dı.........................
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"Beni rezil ettiniz"
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Düsseldorf'lu Akli sira PAYINA DÜSENDEN kendini kurtaracak ! Ayibi dahada büyültüp, arkadaslarina saygisizlik yaptiginin farkinda bile degil !
Beşiktaşlı yıldız için 'come to Real Madrid' kampanyası başlattılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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