İstanbul çok güvenli! – Fotomaç – 14 Mart 2018
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HEPSİ
    14 Mart 2018, Çarşamba
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    çok güvenli!

    İstanbul çok güvenli!

    'in Alman yıldızı , ve 'a övgüler yağdırdı.

    Alman hükümetinin 'ye seyahat uyarısı yapmasına rağmen Müller konuyla ilgili olarak, "'da kendimi çok güvenli hissediyorum. Burada yürekten alkışlandık, taraftarlar bizi karşıladı. Olumlu duygular yaşıyoruz" dedi. Müller şöyle devam etti: "Stadın ne kadar büyük bir namının olduğunu biliyoruz ve bu atmosferi heyecanla bekliyoruz. Rakibin inancının doğmasına sebep verecek hatalar yapmak istemiyoruz."
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:46
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