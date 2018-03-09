Orman, FutbolİGA kura çekimine katıldı – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Orman, FutbolİGA kura çekimine katıldı

    Orman, FutbolİGA kura çekimine katıldı
    çalışanlarının mücadele edeceği FutbolİGA turnuvasının kura çekimini Başkanı gerçekleştirdi.
    Havalimanları İnşaatı CEO'su 'nun ev sahipliğinde yapılan İstanbul Yeni Havalimanı çalışanlarının mücadele edeceği FutbolİGA turnuvasının kura çekimi Beşiktaş Fikret Orman'ın katılımıyla yapıldı. Organizasyonda ayrıca Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner ile Transfer Komitesi ve Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da yer aldı.

    "4 senede böyle bir eseri yapmak ancak biz çılgın Türklere has bir iştir"
    Kura çekimi konuşma yapan Fikret Orman, "Allah yardımcınız olsun. Burada müthiş bir iş yapıyorsunuz. 4 senede böyle bir eseri meydana getirmek ancak biz çılgın Türklere has bir iştir. Biz de spor branşında ülkemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Sporun olduğu yerde sevgi ve eğlence vardır. Çok güzel bir organizasyon hazırlanmış. Bana gösterilen ilgiden dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.

    Konuşmaların ardından Fikret Orman ile İGA Yusuf Akçayoğlu pasta kesti. Akçayoğlu, Orman'a günün anısına bir hediye takdim etti.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:44
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