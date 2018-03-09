Orman, FutbolİGA kura çekimine katıldı
İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan İstanbul Yeni Havalimanı çalışanlarının mücadele edeceği FutbolİGA turnuvasının kura çekimi Beşiktaş Fikret Orman'ın katılımıyla yapıldı. Organizasyonda ayrıca Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner ile Transfer Komitesi ve Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da yer aldı.
"4 senede böyle bir eseri yapmak ancak biz çılgın Türklere has bir iştir"
Kura çekimi konuşma yapan Fikret Orman, "Allah yardımcınız olsun. Burada müthiş bir iş yapıyorsunuz. 4 senede böyle bir eseri meydana getirmek ancak biz çılgın Türklere has bir iştir. Biz de spor branşında ülkemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Sporun olduğu yerde sevgi ve eğlence vardır. Çok güzel bir organizasyon hazırlanmış. Bana gösterilen ilgiden dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Fikret Orman ile İGA Yusuf Akçayoğlu pasta kesti. Akçayoğlu, Orman'a günün anısına bir hediye takdim etti.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:44
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Buffon örneği
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Yorum
Türk fotbolu Volkan, Emre,Caner ve Arda'dan temizlenirse düzlüğe çıkar.
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Başkan Gevrek'ten bilet fiyatı açıklaması
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Yorum
Yazıklar olsun. Eğer düzgün bir yönetim olsa bu kararı sezon başında alır ve tüm 4 büyüklere uygular. Bu tamamen yönetim acizliği ve fırsatçılık.
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4 oyuncu sarı kart ceza sınırında
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Yorum
fanatik gene hakem oyunları olacak
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