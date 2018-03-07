Quaresma'nın yokluğu Beşiktaş'ı etkilemiyor.
PFDK'nın verdiği 5 maçlık ceza sonrası gündeme oturan Quaresma, zorlu fikstür öncesi takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Quaresma'sız Beşiktaş'ın nasıl bir performans göstereceği merak konusuyken, geçen hafta oynanan Trabzonspor karşılaşmasında siyah-beyazlılar kazanmayı bilmişti.
Son 3 sezonda toplam 13 maça Portekizli yıldızından yoksun çıkan Beşiktaş, bu maçlarda 10 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, yalnızca 1 defa yenildi. 5 maçlık cezasından birini Trabzonspor deplasmanında çeken Quaresma, Gençlerbirliği, Başakşehir, Alanyaspor ve Göztepe maçlarında da takımını yalnız bırakacak.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:02
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İşte Beşiktaş'ın Quaresma savunması!
Toplam 20
Yorum
BlackEagle Yahu arkadaşlar düşman mıyız biz bu hakaretler? Çoğumuz aynı havayı soluyan aynı mahalleyi paylaşan insanlarız. Kendinize gelin.
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''Kulübü kimseye satmam, sattırmam!''
Toplam 7
Yorum
aslan 1.000.000 üye giriş parası 10.000 TL. verse 10 milyar yapar başımızda kafası çalışan başkan yok her takım için senaryo aynı..
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''Kulübü kimseye satmam, sattırmam!''
Toplam 7
Yorum
aslan Takıma üyelik bedava dersiniz 1 milyon kişi üye yapsanız yıllık aidat 1.000 tl den senelik aidat geliri 1 milyar yapar......
Quaresma'sız Beşiktaş'ın ilginç istatistiği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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