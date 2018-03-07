Quaresma'sız Beşiktaş'ın ilginç istatistiği – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    'sız 'ın ilginç istatistiği

    Quaresma'sız Beşiktaş'ın ilginç istatistiği

    'nın yokluğu 'ı etkilemiyor.

    'nın verdiği 5 maçlık ceza sonrası gündeme oturan , zorlu fikstür öncesi takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Quaresma'sız 'ın nasıl bir performans göstereceği merak konusuyken, geçen hafta oynanan karşılaşmasında siyah-beyazlılar kazanmayı bilmişti.

    Son 3 sezonda toplam 13 maça Portekizli yıldızından yoksun çıkan Beşiktaş, bu maçlarda 10 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, yalnızca 1 defa yenildi. 5 maçlık cezasından birini Trabzonspor deplasmanında çeken Quaresma, , , ve maçlarında da takımını yalnız bırakacak.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:02
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