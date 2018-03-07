Quaresma'sız Beşiktaş'ın ilginç istatistiği

PFDK'nın verdiği 5 maçlık ceza sonrası gündeme oturan Quaresma, zorlu fikstür öncesi takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Quaresma'sız Beşiktaş'ın nasıl bir performans göstereceği merak konusuyken, geçen hafta oynanan Trabzonspor karşılaşmasında siyah-beyazlılar kazanmayı bilmişti.

Son 3 sezonda toplam 13 maça Portekizli yıldızından yoksun çıkan Beşiktaş, bu maçlarda 10 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, yalnızca 1 defa yenildi. 5 maçlık cezasından birini Trabzonspor deplasmanında çeken Quaresma, Gençlerbirliği, Başakşehir, Alanyaspor ve Göztepe maçlarında da takımını yalnız bırakacak.