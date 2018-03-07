İşte Beşiktaş'ın Quaresma savunması! – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    İşte Beşiktaş'ın Quaresma savunması!

    İşte Beşiktaş'ın Quaresma savunması!

    Beşiktaş Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından 5 maç ceza verilen Ricardo Quaresma için Tahkim Kurulu'na resmi olarak itiraz etti.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:49
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