İşte Beşiktaş'ın Quaresma savunması!
Beşiktaş Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından 5 maç ceza verilen Ricardo Quaresma için Tahkim Kurulu'na resmi olarak itiraz etti.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:49
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 42
Yorum
mıstık q7 vurmak serbes q7 dokunduan kart vaybe hakemlik bitmiş
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 42
Yorum
mıstık q7 kıskançlıgı var rakip takımlarda boyle yetenek olmadıgı çin
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 42
Yorum
mıstık q7 kıslanıyorlar onun için cezayı çok veriyorler
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