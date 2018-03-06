İtalyan devi, Mitrovic'e talip! – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    İtalyan devi, Mitrovic'e talip!

    İtalyan devi, Mitrovic'e talip!

    Serie A ekiplerinden , 'ta forma şansı bulamayan ve Belçika ekibi 'e kiralanan 'i gündemine aldı.

    İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere dello Sport'un haberine göre, sezon sonunda Hollandalı oyuncusu Stefan de Vrij ile yollarını ayırmayı planlayan , transfer listesinde ilk sıraya 'ın 'e kiralık gönderdiği 'i aldı.

    Transfer için Beşiktaş'la irtibata geçeceği öğrenilen Lazio'nun Mitrovic'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği iddia edildi.

    Daha önce HNK Cibalia, Rijeka ve Beşiktaş'ta forma giyen Mitrovic, şu anda kiralık olarak formasını giydiği Club Brugge'le Belçika 1. Ligi'nde 5 maça çıktı, 450 dakika sahada kalırken 1 de sarı kart gördü.

    Fotomac.com.tr Dış Haberler

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:25
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