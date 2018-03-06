İtalyan devi, Mitrovic'e talip!
Serie A ekiplerinden Lazio, Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan ve Belçika ekibi Club Brugge'e kiralanan Matej Mitrovic'i gündemine aldı.
İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere dello Sport'un haberine göre, sezon sonunda Hollandalı oyuncusu Stefan de Vrij ile yollarını ayırmayı planlayan Lazio, transfer listesinde ilk sıraya Beşiktaş'ın Club Brugge'e kiralık gönderdiği Matej Mitrovic'i aldı.
Transfer için Beşiktaş'la irtibata geçeceği öğrenilen Lazio'nun Mitrovic'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği iddia edildi.
Daha önce HNK Cibalia, Rijeka ve Beşiktaş'ta forma giyen Mitrovic, şu anda kiralık olarak formasını giydiği Club Brugge'le Belçika 1. Ligi'nde 5 maça çıktı, 450 dakika sahada kalırken 1 de sarı kart gördü.
Fotomac.com.tr Dış Haberler
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 16:25
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Yorum
abc en az 3, bilemedin 2 maca iner. bjk li degilim ama canerin ne sucu vardi 6 mac verdiniz, ki Q7ninki fiili.canerinki sözlü
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halo fener maçı olunca tam kadro çıkarsınız..gs veya bjk maçlarında ya sakatlık ya da cezalı oluyonuz.bu kafa ile şampiyonluk zor size
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