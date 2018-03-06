İtalyan devi, Mitrovic'e talip!

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere dello Sport'un haberine göre, sezon sonunda Hollandalı oyuncusu Stefan de Vrij ile yollarını ayırmayı planlayan Lazio, transfer listesinde ilk sıraya Beşiktaş'ın Club Brugge'e kiralık gönderdiği Matej Mitrovic'i aldı.

Transfer için Beşiktaş'la irtibata geçeceği öğrenilen Lazio'nun Mitrovic'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği iddia edildi.

Daha önce HNK Cibalia, Rijeka ve Beşiktaş'ta forma giyen Mitrovic, şu anda kiralık olarak formasını giydiği Club Brugge'le Belçika 1. Ligi'nde 5 maça çıktı, 450 dakika sahada kalırken 1 de sarı kart gördü.



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