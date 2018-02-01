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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    'da Palacios ameliyat edildi

    Beşiktaş Sompo Japan'da Palacios ameliyat edildi

    'da yeni transferlerden Juan Palacios sağ kolundan ameliyat edildi.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan habere göre Palacios'un FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Telekom Baskets Bonn maçı esnasında sağ kolun total yırtık oluştuğu belirtildi.

    Kulüp Doktoru Sarper Çetinkaya tarafından sağ omzuna yapılan ameliyatının başarılı geçtiği ve oyuncunun yaklaşık 3 ay sonra antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

    Aynı maçta Josh Adams'ın sağ ayak bileğinde birinci derece burkulma meydana gelirken, Ryan Boatright'ın çekilen MR'ında sağ diz kasında birinci derece gerilme ve ödem tespit edildiği kaydedildi.

    İki oyuncunun da tedavisi başlarken Boatright'ın Yeşilgiresun Belediye maçında görev alamayacağı, Adams'ın durumunun ise maç sabahı belli olacağı ifade edildi.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:27
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