Beşiktaş Sompo Japan'da Palacios ameliyat edildi
Beşiktaş Sompo Japan'da yeni transferlerden Juan Palacios sağ kolundan ameliyat edildi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan habere göre Palacios'un FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Telekom Baskets Bonn maçı esnasında sağ kolun total yırtık oluştuğu belirtildi.
Kulüp Doktoru Sarper Çetinkaya tarafından sağ omzuna yapılan ameliyatının başarılı geçtiği ve oyuncunun yaklaşık 3 ay sonra antrenmanlara başlayacağı bildirildi.
Aynı maçta Josh Adams'ın sağ ayak bileğinde birinci derece burkulma meydana gelirken, Ryan Boatright'ın çekilen MR'ında sağ diz kasında birinci derece gerilme ve ödem tespit edildiği kaydedildi.
İki oyuncunun da tedavisi başlarken Boatright'ın Yeşilgiresun Belediye maçında görev alamayacağı, Adams'ın durumunun ise maç sabahı belli olacağı ifade edildi.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:27
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 29
Yorum
saldiri Dostum, saldiri dedigi Ahmet Cakar gibilerin söyledigi seylerdir. Ve Ahmet Cakarin dediklerine ne kadar güldüysemde, Aykuta ayip etti!
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F.Bahçe transfer dönemini sessiz geçirdi
Toplam 12
Yorum
mehmet bir tek elif elmas vardı. takımda şut çeken yeteneği olan. samet ve oğuz kaan da abilerinden geri pas yapmasını öğrenmiş sadece .
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F.Bahçe transfer dönemini sessiz geçirdi
Toplam 12
Yorum
mehmet bu takımınoynadığı futbol adamı fıtık ediyor.yetenek yok beceri yok. hız yok.sürat yok. heyecan yok. duran topolmasa gol atamayacaklar.
Beşiktaş Sompo Japan'da Palacios ameliyat edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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