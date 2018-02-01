4 üst üste şampiyonluk
İki yeni transferin tanıtımına başkan Fikret Orman’ın sözleri damga vurdu. Orman “Bu sene çok önemli. Bu sene de zirveye çıkıp ardından 4 yıl üst üste şampiyon olma hedefimize yürümek istiyoruz” dedi
CYLE LARiN: "Uzun zamandır izlediğimiz bir oyuncuydu. Sezon başı da almak istemiştik. Konuşmalar sonunda devre arasına bıraktık. Çok mutlu olduğumuz, güvendiğimiz bir transfer. Büyük Beşiktaş taraftarı ile güzel günler yaşayacağına inanıyorum."
ATiBA HUTCHiNSON: "Larin transferinde Atiba Hutchinson'un üzerine yük bindirmeyelim. Larin buraya sadece Atiba'nın referansı ile gelmedi. Beşiktaş'ın scout ekibi onu izledi, raporlar tutuldu. İstedik ve onu aldık. Tabii bu aşamada Atiba'nın bizim için çok değerli fikirlerini de aldık."
VAGNER LOVE: "Vagner'in kariyeri belli. Kendini ispat etmiş bir oyuncu. Onu çok istiyorduk. Londra'ya transfer turu yaptık ama bu tamamen ilgiyi başka yöne çekmek içindi. Alırken biraz zorlandık. Daha ilk günden Beşiktaş taraftarıyla 'love' (Aşk) oldular."
UEFA CEZASI: "Biz bugünlere UEFA anlaşmaları ile geldik. Sattığımız zaman oyuncu alabiliyorduk. Bu sene sonunda bitiyor. Larin ile ilgili ceza alacağımız konuşulmuş. Bunlara gülüyorum. Bizim yönettiğimiz Beşiktaş ceza almaz. Mahkemelik olmuyoruz"
ALANYASPOR: "Love geçen sezonun gol kralı. Alanyaspor'un en önemli oyuncusu alıp. küme düşme potasına sokmak istemedik. Oyuncu bize gelmek istedi. Alanyaspor bizi aradı ve görüşmeler başladı. Bundan sonra maliyeti düşük oyunculara yöneleceğiz."
ŞAMPiYONLUK: "Bu sene bizim için çok önemli. 3 sene üst üste şampiyon olacağımıza inanıyorum. Ardından da asıl hedefimiz art arda 4. şampiyonluğumuz için mücadele edeceğiz. 'İnanın çocuklar' bestesi güzel. Bu ruh ile stadımızda boş koltuk kalmasın."
KULÜPLER BiRLiĞi: "13-14 kulübün başkanı beni aradı ve destekleyeceklerini söylediler. Açıkçası çok memnun oldum. Camiam ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Yarın (Bugün) Kulüpler Birliği'nde seçim var. Oradaki sonuç çıktıktan sonra bir açıklama yaparım."
ALVARO NEGREDO: "Sezon başında transfer ettiğimiz Alvaro Negredo'nun kalitesine güveniyoruz. Negredo için gol iddiası oyuncuda bir baskı oluşturdu. Bizim için önemli olan şampiyon olmak. Gol kralı çıkarmayı da elbette isteriz ama önceliğimiz şampiyonluk."
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 03:18
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
fb190707 şimdiden sen şampiyonluk çookkzorr dersen futbolcuların taraftarın da hevesini kırarsın. Madem öyle bırak git zaten beceremiyorsun..
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Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 6
Yorum
Ts61 Pas yapamıyoruz.Goller hep bireysel.Organize değiliz.Seneye Metin Diyadin şart
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
bjk349 Hangi hakem yanlış maçımı izledik biz.Giresun ezdi resmen kaçan goller inanılır gibi değil
4 üst üste şampiyonluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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