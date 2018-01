Beşiktaş'ın yeni transferleri Vagner Love ve Cyle Larin, basın mensuplarının önüne çıktı. Soruları yanıtlayan iki futbolcuya Başkan Fikret Orman da eşlik etti.



Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan transferi Vagner Love ve Orlando City'den kadrosuna kattığı Cyle Larin, basın mensuplarının önünde sözleşmeleri imzaladı. Love 2,5 yıllık, Cyle Larin ise 4,5 yıllığına kendilerini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzaları attı. İmza töreninde bu iki futbolcuya Başkan Fikret Orman da eşlik etti. İlk olarak konuşan Fikret Orman, transfer sezonunun sonuna geldiklerini belirterek, "Bildiğiniz gibi önce Vida'yla anlaştık. Bugün de Larin ve Vagner'le transferi sonlandırmış olacağız. Camiamıza, oyuncularımıza, şampiyonluk yolunda hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle Larin'le başlayayım. Epeydir izlediğimiz bir oyuncuydu. Sezon başında da almak istedik. Konuşmalarımızın sonucunda devre arasına bıraktık transferi çünkü kulübünün talepleri çok fazlaydı. Aynı Vida'da olduğu gibi. Çok umutlu olduğumuz, güvendiğimiz, istediğimiz bir transfer. Atiba'nın da bizim oyuncumuz olması, iki taraflı olarak bu transfere çok katkı sağladı. Oyuncu hakkında bilgi almamız ve Larin'in de bizim hakkımızda bilgi alması konusunda yardımcı oldu. Ailemize hoş geldi. Büyük taraftarımızla güzel günler yaşayacağımıza inanıyorum. Vagner Love, kariyeri belli ve kendisini ispat etmiş bir oyuncu. İstediğimiz bir transferdi. İlk günden itibaren uğraşıyorduk transferi için. Bu aşamada birkaç kez Londra'ya gittik ve ilgi başka yöne kaydı. Alanyaspor'la pazarlıklarımız biraz zorlu geçti. Ama sonucunda burada imzayı atmaktan dolayı çok mutluyum. Beşiktaş'la birlikte ailece, mutlu günler yaşayacağımıza eminim. Beşiktaş'ın isminde zaten bir aşk var, şimdi onunla birlikte güzel günler geçireceğine eminim" ifadelerini kullandı.







Fikret Orman: "Larin için dava açacaktık ancak gerek kalmadı"



Bugüne kadar transferlerde UEFA ile yapılan anlaşma doğrultusunda hareket ettiklerinin altını çizen Fikret Orman, "Oyuncu sattığımız zaman oyuncu alabileceğimiz bir anlaşmaydı bu. Buna ve tüm kurallara uyarak geldik bugüne. Bu sadece bonservisle ilgili değil, bütçe tutturmakla da ilgili. Bu sene sonunda bitiyor bu anlaşma. Larin'le alakalı Beşiktaş'a ceza gelebilir gibi haberler var. Bizim yönettiğimiz Beşiktaş'ta böyle şeyler olmaz. Dikkat ettiyseniz bir kimseyle mahkemelik olmuyoruz. Sonradan ceza gelebilir gibi bir hava estirildi. Yönetim kurulunun, Beşiktaş'ın menfaatlerini nasıl koruduğunu herkes bilir. Larin konusunda dava seviyesine gidecektik ancak sonrasında bütçeler düşünce dava konusu olmadı. Bizim kabul ettiğimiz kısmı ödeyerek bu transferi yaptık" açıklamasını yaptı.



"Alanyaspor'dan telefon gelince transfer için görüşmeye başladık"



Vagner Love transferi konusunda da açıklama yapan Fikret Orman, "Vagner, geçen senenin gol kralı. Alanyaspor ve diğer kulüpler bizim dostlarımız, arkadaşlarımız. Takımın en önemli oyuncusunu alıp küme düşme sıkıntısına sokmak istemedik ve ısrarcı da durmadık. Oyuncu bize gelmek istediği için Alanyaspor bizi aradı ve böyle görüşmeler başladı. Bizim açımızdan makul şekilde transferi kapattık. Bunlar bütçemizde tahmin ettiğimiz noktalar. Bir kısmını peşin ödeyip kalanını farklı şekilde götürüyoruz. UEFA anlaşmamız bittiğinde bonservis ödeyip, maliyetleri düşük oyunculara yöneleceğiz" diye konuştu.







"3 sene üst üste şampiyon olmak istiyoruz"



Bu senenin Beşiktaş için çok önemli olduğunun altını çizen Orman, "3 sene üst üste şampiyonluk tarihimizde 1 kez yaşadığımız bir durum ve 2. kez bu şansa sahibiz. Bunu başaracağımızı düşünüyorum ve otomatik olarak daha büyük bir hedef olan 4 kez üst üste şampiyonluk hedefine hazırlanıyorsunuz. Futbolda hiçbir zaman dün yok. Her zaman bugün ve kısa vadeli durumlar var. Beşiktaş Başkanı olarak bu sene şampiyonluğa çok inanıyorum. Soğuk ve hafta içi olmasına rağmen dün gelen kalabalık taraftar grubuna teşekkür ediyorum. Ama yeterli değil. Her maçta Çocuklar inanın tezahüratıyla Beşiktaş şampiyonluk yoluna girmiştir. Birbirine kenetlenmiş taraftarımızla bu şampiyonluğu kazanacağımıza inanıyorum. Bu şampiyonluk sadece başkanın işi değil. Yönetim, teknik heyet, futbolcular, camia ve taraftarla mümkün olan bir durum. Bu sene desteğimizi artırarak sürdürmemiz gerekiyor. Gençleştirme gibi stratejilerimiz var. Bu da zaman içinde olacak" açıklamasında bulundu. Orman, gazetecilerle de şakalaşarak, "Gençleştirmeye öncelikle muhabirlerden başlayacağız" dedi.



"Beşiktaş'ın taklit edilmesi güzel bir durum"



Avrupa'da yapılan transferlerde Beşiktaş'ın çektiği videolardan alıntılar olduğunun hatırlatıldığı Fikret Orman, "Beşiktaş öncü olan bir kulüp. Her yaptığımız iş farklıdır ve taklit edilebilir. Bu yurt içinde ve yurt dışında oluyor. Taklit edilmesi bizim açımızdan önemli bir durum. Doğru ve güzel şeyler taklit edilir. Bunu dünya çapında kulüplerde görünce daha da hoş oluyor. Bütün yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeterli değil, daha çok iş yapacağız" dedi.







"Kulüpler Birliği'ne vizyon katacağımıza inandıklarını söylediler"



Kulüpler Birliği seçimi ile ilgili olarak da konuşan Orman, "Şu anda Kulüpler Birliği başkanı değilim ve açıklama yapmam doğru olmaz. 14 kulübün başkanı beni aradı. Bazıları açıklamalarını kamuoyuyla paylaştı. Benim bu görevi yapmam gerektiğini ve desteklediklerini söylediler. Çok memnun oldum. Hepsinden çok daha önemlisi Kulüpler Birliği'ne vizyon katacağımıza inandıklarını söylediler. Yarın seçim var. Yaptıklarımızdan dolayı beni bu adaylığa layık gören kulüplere teşekkür ediyorum. Bizim bir vizyonumuz var, bunları Beşiktaş'ta uyguladık, benzerlerini de Kulüpler Birliği'nde yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



"Vagner Love kendisini kanıtlamış bir oyuncu"



Vagner Love'a sorulan "Bu sezon kaç gol atacağına inanıyorsun" sorusu üzerine söz alan Fikret Orman, "Vagner kendisini kanıtlamış bir isim. Sayılarla değil, şampiyonlukla bunu ortaya çıkarmak gerekir. Negredo'ya yapıldı bu durum ve olumsuz etkilendi. Gol atmak önemli ama asıl önemli olan şampiyon olmak" dedi. Larin transferinde Atiba'nın referans olup olmadığı da sorulan Fikret Orman, "Dünyanın birçok ligini tarıyoruz ve izliyoruz. Larin'le Atiba'nın referansı üzerine ilgilenmedik. Oyuncuyla ilgilendikten sonra Atiba'ya sorduk. Oyuncumuz, Atiba'nın referansıyla gelmedi. Beşiktaş kendisini izledi ve beğenerek aldı. Tabii ki Atiba'ya da oyuncumuz olduğu için sorduk" diyerek sözlerini tamamladı. Orman son olarak, geçtiğimiz sezon Vagner Love için gol duası yapılmasıyla ilgili olarak da, "Bizde taraftar çok, duası da çoktur" dedi.



Cyle Larin: "Buradaki futbol atmosferine daha önce tanık olmadım"



Başkan Fikret Orman'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Cyle Larin, "Beni buraya kazandırdığı için başkanımıza, bu aile ve taraftarlara da teşekkür ediyorum. Çok sıcak şekilde karşılandım. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum ve çok heyecanlıyım" dedi. Beşiktaş'ın daha önce birçok maçını televizyondan izlediğini de sözlerine ekleyen Larin, "Ama burada bulunup hissetmek çok heyecan verici. Daha önce böyle bir atmosfere tanık olmadım. Taraftarlar ilk dakikadan son dakikaya kadar takımın arkasındalar. Bu hiç şahit olmadığım şeyler. Beklediğimden fazlasını gördüm burada. Bir an önce sahaya çıkıp goller atmak için buradayım" diye konuştu. Larin'in bu cümlesinin ardından Başkan Fikret Orman ise, "Daha hiçbir şey görmediler" ifadelerini kullandı.



"Atiba örnek aldığım bir isim"



Takımın oyun sistemiyle ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Larin, "Burada oyun sistemiyle ilgili kararları hocamız verecek. Bir süredir takımla çalışıyorum ve sistemi anlamaya çalışıyorum. Bu ister istemez süre alıyor. Burada önemli olan takıma adapte olabilmek ve süre alınca gol atabilmek. ABD Major Lig'de birçok gol attım ve başarılı sezonlar geçirdim. Buraya daha üst seviyedeki isimlerle rekabet için geldim. En üst seviyede olmak istiyorsam bu rekabetin içinde kalmak istiyorum" diye konuştu. Son olarak vatandaşı olan Atiba'yla ilgili konuşan Larin, "Atiba çok iyi tanıdığım bir isim. Milli Takım'd abirlikte oynadık. Beşiktaş'taki maçlarını da izliyordum. Çok büyük bir profesyonel. Gelmeden önce de konuştuk. Şimdi yapmam gereken onun gittiği adımları takip etmek" diyerek sözlerini tamamladı.



Vagner Love: "Bugünlere çok çalışarak geldim"



Büyük bir takıma geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Vagner Love, "Bu büyük takımın formasını giyme şansı verdiği için, aynı zamanda görüşmeler süresince çok sabırlı davrandığı için başkanımıza çok teşekkür ederim. Bundan sonra bana düşen çok çalışıp, bana gösterilen ilgi ve sevgiyi bir şekilde saha içinde geri ödemektir. Bu ortamın, bu ateşli taraftarın yokluğunu çok hissediyordum. Tam da ihtiyacım olan şey budur. Dün buradaydım. Oynamak istiyordum. Oyuna girseydim iyi olurdu ama önümüzdeki haftalarda oynayacağıma eminim" dedi. Bugünlere çok çalışarak geldiğinin altını çizen Brezilyalı oyuncu, "Özel bir çalıştırıcım var. Kulüpte de özel çalışmalar yapıyorum. Fizik olarak her zaman üst seviyedeyim. Ancak bu şekilde iyi maçlar çıkarıp iyi sezonlar geçirebilirsiniz. Türkiye'de özel kondisyonerim var. Brezilya'da da 2 fizyoterapistim var ve yakından ilgileniyorlar benimle. Bu özel çalışmayı umarım uzun yıllar futbol kariyerimde devam ettiririm" ifadelerini kullandı.



"Şarkı çalınması için gol atmam gerekiyor"



Taraftarlarının beklentilerini çok yüksek olduğunu bildiğini sözlerine ekleyen Vagner Love, "Büyük kulüpte oynamanın sorumluluğunun ve baskısının farkındayım. Macera seven bir oyuncuyum. Bu macera çok büyük ve zor olacak. En iyiyi vermek için hazırım. En iyi yaptığım şey gol atmak ve bunun için de hazırım" dedi. Gol atması durumunda statta hangi şarkının çalınmasını istediği sorulan Love, "Bir video teklifi aldım şu anda. Çok hoşuma gitti, çok mutlu bir video. Ama golü atmak lazım ki bu şarkı çalsın" diye konuştu. Larin ve kendisinin çok farklı özelliklere sahip olduğunun altını çizen başarılı oyuncu, "Burada iki yeni oyuncuyuz ve ikimizin de farklı özellikleri var. Önemli olan hocanın ne istediği ve takımın ne oynadığı. Buna uyum sağlamakla mükellefiz. Büyük oyunculardan kurulu bir takımız ve umarım en yakın zamanda uyumunu tamamlamış olurum. Bundan sonra doğal olarak olaylar kendiliğinden gelişir" diye konuştu.



"Takımın şu andaki ilk forveti Negredo"



Beşiktaş'a şampiyon olmak için geldiğini söyleyen Vagner Love, "Alanya'da şampiyon olmanın imkansız olduğunu biliyordum. Gol atmak benim sorumluluğum olduğu için gol atmam zaten gerekiyordu. Bugün Beşiktaş için banko 11 forveti Negredo. Ona saygı duymak gerekiyor. Ben de çalışıp kendi yerimi bulmalıyım. Aramızdaki rekabet çok sağlıklı olacak çünkü Beşiktaş'ın iyiliği için olacak. Sahada kim olursa olsun, elinden gelenin en iyisini yapacak ve çok fazla gol atacak. Herhangi bir gol sayısı vermiyorum" dedi. Gol duasıyla ilgili olarak da konuşan Love, "Ne kadar dua olursa o kadar iyi olur. Ben de dua etmeye devam ediyorum. Beşiktaş taraftarı çok büyük, onlar da dua etmeye devam etsinler" diyerek sözlerini tamamladı. Soru-cevap kısmının bitmesinin ardından Başkan Fikret Orman, iki futbolcu ve Vagner Love'ın eşi basın mensuplarına poz verdi.