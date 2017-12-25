 Vida meydan okumayı seçti – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Vida meydan okumayı seçti

    Vida meydan okumayı seçti

    Dinamo Kiev'den eski takım arkadaşı Ognjen Vukojevic, Vida'nın neden Beşiktaş'ı tercih ettiğini açıkladı. Ukrayna basınına konuşan Vukojevic, "Başkanımız Surkis, Vida'yı tutabilmek için her şeyi, belki de daha fazlasını yaptı. Zor zamanlara rağmen ona, Beşiktaş'ınkinden aşağı kalmayan çılgınca bir sözleşme sundu. Ancak, Vida yeni bir meydan okumaya ihtiyaç duydu, bazı şeyleri değiştirmek istedi" dedi.


    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:17
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