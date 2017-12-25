 Şenol Güneş'i yedirmeyiz! – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    'i yedirmeyiz!

    <a href="/index/senol_gunes_haber_etiketleri?id=3ff933c4-a1fb-4305-b7eb-baa00c431b39" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'i yedirmeyiz!

    Beşiktaşlı yöneticiler, ‘ İstifa’ etiketi için “Hocamıza operasyon yapılmak isteniyor. Buna asla müsaade etmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu

    Beşiktaş'ın 2-1 kaybettiği Demir Grup Sivasspor maçı sonrası Twitter'da " İstifa" etiketi açıldı. Bu durum siyah-beyazlı camiada büyük rahatsızlık yaratırken, taraftarlar, durumu fark edince, "'i Yedirmeyiz" etiketi ile karşılık verdi. Beşiktaş yönetimi ise bolt hesapların kullanıldığını düşündüğü, " İstifa" etiketi için araştırma başlattı. Siyah-beyazlı idareciler, yaşanan bu gelişmeyi "Teknik direktörümüz 'e birileri tarafından operasyonyapılmak isteniyor. Ancak hocamızı yedirmeyiz" sözleriyle değerlendirdiler.

    'Hocamıza güveniyoruz'
    Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, ligin ilk yarısında beklentilerinden fazla puan kaybettiklerini söyledi. Albayrak, "Enteresan bir lig yaşıyoruz. Herkes yarışın içinde, 3 maç kazanan sıralamayı değiştiriyor. Biz hocamıza güveniyoruz. İkinci yarıda kalitemizi sahaya yansıtıp hedefimize ulaşacağız" dedi.

    Antalya'da iki özel maç
    Türkiye Kupası'ndaki Osmanlıspor maçının ardından izine çıkacak olan Beşiktaşlı futbolcular, 2 Ocak'ta Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak. 3 Ocak'ta başlayacak Antalya Belek kampı, 15 Ocak'ta sona erecek. 'in kampta iki hazırlık maçı istediği öğrenildi. (Sabah)

    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:44
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