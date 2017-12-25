Şenol Güneş'i yedirmeyiz!
Beşiktaşlı yöneticiler, ‘Şenol Güneş İstifa’ etiketi için “Hocamıza operasyon yapılmak isteniyor. Buna asla müsaade etmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu
'Hocamıza güveniyoruz'
Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, ligin ilk yarısında beklentilerinden fazla puan kaybettiklerini söyledi. Albayrak, "Enteresan bir lig yaşıyoruz. Herkes yarışın içinde, 3 maç kazanan sıralamayı değiştiriyor. Biz hocamıza güveniyoruz. İkinci yarıda kalitemizi sahaya yansıtıp hedefimize ulaşacağız" dedi.
Antalya'da iki özel maç
Türkiye Kupası'ndaki Osmanlıspor maçının ardından izine çıkacak olan Beşiktaşlı futbolcular, 2 Ocak'ta Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak. 3 Ocak'ta başlayacak Antalya Belek kampı, 15 Ocak'ta sona erecek. Şenol Güneş'in kampta iki hazırlık maçı istediği öğrenildi. (Sabah)
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 07:44
-
Güle güle Ozan
Toplam 1
Yorum
sami birakin pazarligi gerekiyorsa ustune para da verip yollayin nasilsa bir faydasi yok, ne kadar erken yollanssa o kadar iyi,
-
Maicon, "Hepimiz gördük. İmparator geri döndü"
Toplam 2
Yorum
from usa noldu sustunuz gazman mis hayat bir gaz ulen senol gunes, fatih terim olamaz
-
Ozan Tufan ile yollar ayrılıyor!
Toplam 8
Yorum
ali kırcı 18 lik genç bundan çok daha iyi oynuyor..
Şenol Güneş'i yedirmeyiz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.