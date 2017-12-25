Arda Turan: Beşiktaş'a 'Evet' dedim

Zaten transferi tam anlamıyla sonuçlanmadan herhangi bir açıklama yapmasını da beklemiyordum. Hem de bana.. Sonuçta gazeteciyim... Kapıdan içeri giriyordum ki karşıma Arda çıktı. Her zamanki esprili kişiliğiyle. Ben şaşırmıştım ki O da beni uzaktan görüp tanımış, yanındaki restaurant görevlilerine "Mekanda gazeteci yok değil mi?" diye soruyordu tebessüm ederek!