Arda Turan: Beşiktaş'a 'Evet' dedim
Arda Turan'la ilgili gündeme bomba gibi düşecek flaş bir iddia ortaya atıldı. Habertürk Spor yazarı Meriç Müldür o gelişmeyi yazdı: "Arda Turan dün İstanbul'daydı. Yeniköy'deki bir balıkçıda karşılaştık. Beşiktaş'ı sorduk, 'Kısmet' dedi. Ancak içerideki Siyah-Beyazlı taraftarlara tüm samimiyetiyle 'Barcelona senelik maaşımda sıkıntı çıkarıyor. Beşiktaş, Barcelona ile anlaşırsa ben 'Evet' dedim' sözleriyle müjdeyi vermiş." İşte o yazı ve yılın fotoğrafı:
Zaten transferi tam anlamıyla sonuçlanmadan herhangi bir açıklama yapmasını da beklemiyordum. Hem de bana.. Sonuçta gazeteciyim... Kapıdan içeri giriyordum ki karşıma Arda çıktı. Her zamanki esprili kişiliğiyle. Ben şaşırmıştım ki O da beni uzaktan görüp tanımış, yanındaki restaurant görevlilerine "Mekanda gazeteci yok değil mi?" diye soruyordu tebessüm ederek!
BURAK YILMAZ ÖZEL UÇAKLA GELDİ
Arda Turan kalabalık bir arkadaş grubu ile yemekteydi. İlerleyen saatlerde Burak Yılmaz da Karabük'ten özel uçakla gelip geceye katıldı. Ardından da Sinan Engin'in oğlu, Arda'nın yakın arkadaşlarından Oğulcan Engin. Arda ile Burak'ın öyle bir kucaklaşması vardı ki... Doya doya birbirlerine sarıldılar.
YILIN FOTOĞRAFI
Anlaşılacağı gibi Arda Turan, Beşiktaş için hazır. O kadar hazır ki restaurantta sohbet ettiği Beşiktaşlılar ve çocukları ile 'Kartal' hareketi yapıp poz bile verdi. Şunu da eklemeden geçmeyeyim; söylentilerin aksine çok da fit durumda, her zamanki gibi neşeli, morali de son derece yerinde.
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