Potada rakip Osstende

Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 9'uncu haftasında bugün Belçika'nın Oostende takımıyla karşı karşıya gelecek. Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Siyahbeyazlı ekip, D Grubu'nda yaptığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider durumda bulunuyor. Grupta 4 galibiyet elde eden ve 4 maçı mağlup tamamlayan Oostende ise altıncı sırada yer alıyor.