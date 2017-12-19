Potada rakip Osstende
Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 9'uncu haftasında bugün Belçika'nın Oostende takımıyla karşı karşıya gelecek. Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Siyahbeyazlı ekip, D Grubu'nda yaptığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider durumda bulunuyor. Grupta 4 galibiyet elde eden ve 4 maçı mağlup tamamlayan Oostende ise altıncı sırada yer alıyor.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 01:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Potada rakip Osstende haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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