 Potada rakip Osstende – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Potada rakip Osstende

    Potada rakip Osstende
    Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 9'uncu haftasında bugün Belçika'nın Oostende takımıyla karşı karşıya gelecek. Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Siyahbeyazlı ekip, D Grubu'nda yaptığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider durumda bulunuyor. Grupta 4 galibiyet elde eden ve 4 maçı mağlup tamamlayan Oostende ise altıncı sırada yer alıyor.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:23
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Potada rakip Osstende haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN