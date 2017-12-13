Bayern'i İstanbul korkusu sardı

Almanya 'nın en çok satan gazetelerinden Bild, "Beşiktaş Stadı'nda 141 desibel" başlığı altında, siyah-beyazlı taraftarlar takımı kamçılıyor.

Vodafone Park, rakip için cehennem gibi... Leipzigli Timo Werner, 32. dakikada başı döndüğü için oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. İstanbul'daki atmosfere dikkat edilmeli" ifadelerini kullandı. Die Welt, kura şansına rağmen uyarı zillerinin çaldığını belirtirken, Süddeutche Zeitung ise "Bayern'in rakibinde Pepe, Quaresma ve Negredo gibi yıldızlar forma giyiyor. Başkan Fikret Orman, Beşiktaş'ı global bir marka haline getirmeyi hedefliyor" değerlendirmesinde bulundu.



BREİTNER: İNGİLİZLERİ ÇÖZMEK DAHA KOLAY

Alman futbolunun ve Bayern Münih'in efsane isimlerinden Paul Breitner, Beşiktaş'ı küçümsemenin büyük bir hata olacağını söyledi. Breitner, "Bu bana göre en kolay değil, en zor hesaplanabilecek bir kura. Bayern Münih'e son 16 turunda bir İngiliz takımı çıksaydı, rakibi çözmek daha kolay olurdu" diye konuştu.



LUCESCU: BEŞİKTAŞ, BAYERN'İ ELEYECEK GÜÇTE

Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, siyah-beyazlı ekibin bu sezon gruplarda mükemmel maçlar çıkardığını dile getirerek, "Sanki yıllarca Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlarmış gibiydiler" dedi. Rumen hoca, "Beşiktaş, grup maçlarındaki mücadelesini Bayern Münih önünde de gösterirse rakibini eleyebilir. Onlara güveniyorum. Bunu başarabilecek güçteler" dedi. Lucescu, Real Madrid- PSG eşleşmesi için de "Erken final" yorumunu yaptı.