Bayern'i İstanbul korkusu sardı
Almanya 'nın en çok satan gazetelerinden Bild, "Beşiktaş Stadı'nda 141 desibel" başlığı altında, siyah-beyazlı taraftarlar takımı kamçılıyor.
BREİTNER: İNGİLİZLERİ ÇÖZMEK DAHA KOLAY
Alman futbolunun ve Bayern Münih'in efsane isimlerinden Paul Breitner, Beşiktaş'ı küçümsemenin büyük bir hata olacağını söyledi. Breitner, "Bu bana göre en kolay değil, en zor hesaplanabilecek bir kura. Bayern Münih'e son 16 turunda bir İngiliz takımı çıksaydı, rakibi çözmek daha kolay olurdu" diye konuştu.
LUCESCU: BEŞİKTAŞ, BAYERN'İ ELEYECEK GÜÇTE
Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, siyah-beyazlı ekibin bu sezon gruplarda mükemmel maçlar çıkardığını dile getirerek, "Sanki yıllarca Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlarmış gibiydiler" dedi. Rumen hoca, "Beşiktaş, grup maçlarındaki mücadelesini Bayern Münih önünde de gösterirse rakibini eleyebilir. Onlara güveniyorum. Bunu başarabilecek güçteler" dedi. Lucescu, Real Madrid- PSG eşleşmesi için de "Erken final" yorumunu yaptı.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:55
-
Valbuena krizi
Toplam 24
Yorum
mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
-
Valbuena krizi
Toplam 24
Yorum
mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
-
Cenk Ergün: "Okan Buruk nereden geldiğini unuttu"
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA CENK ERGUN SEN NESINKI OKAN HAKINDA YORUM EDIYOSUN, O MUZEDEKI AURUPA KUPALARI OKAN VE ARKADASLARI GETIRDI.DURSUN VE SEN GS BITIRDINIZ
Bayern'i İstanbul korkusu sardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.