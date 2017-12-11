Beşiktaş'ın rakibi Alman devi oldu
Devler Ligi’nde grubunu lider bitiren Beşiktaş, son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih'le eşleşti.
İŞTE EŞLEŞMELER:
JUVENTUS-TOTTENHAM
BASEL-MANCHESTER CITY
PORTO-LIVERPOOL
SEVILLA-MANCHESTER UNITED
REAL MADRID-PSG
SHAKHTAR DONETSK-ROMA
BAYERN MUNIH-BEŞİKTAŞ
CHELSEA-BARCELONA
BAYERN'İ TANIYALIM
Kuruluş tarihi 1900 yılı olan Bayern Münih, maçlarını 75 bin 24 kişilik Allianz Arena'da oynuyor. Teknik direktörlüğünü Jupp Heynckes'in yaptığı Panzerler'in 27 Bundesliga ve 5 Şampiyonlar Lig şampiyonluğu bulunuyor. Toplam 600 milyon Euro'luk bir takım değeri bulunan Bayern'in yaş ortalaması ise 26,5.
BAYERN'İN İDEAL 11'İ:
Ulreich, Alaba, Süle, Hummels, Kimmich, Tolisso, Vidal, Ribery, James, Coman, Lewandowski.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:04
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İşte Beşiktaş'ın son 16'daki rakibi
Toplam 31
Yorum
giallorosso Almanyadan alacağı sonuç turu belirler eğer 2 fark yemesin beşiktaş istanbulda tur atlar. keşke madrid yada PSG çıksaydı artık bundan sonra
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Beşiktaş, gol yollarında geriledi
Toplam 4
Yorum
Hakan 2234 Beşiktaş bu turu geçerse gitsin uefa ya dilekçe versin direk final oynasın çeyrek yarı final uğraşmasın :)
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Alper Potuk’un durumu belirsiz
Toplam 3
Yorum
Şahinim diyor ki Alper topu dürtüyor,fenerde oynayan 18 e gelince mermi gibi şut atmalı atamazsa antraman sonu ek çalışma yapmalı , yoksa ne işin var 18 de
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