 Beşiktaş'ın rakibi Alman devi oldu – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş'ın rakibi Alman devi oldu

    Beşiktaş'ın rakibi Alman devi oldu

    Devler Ligi’nde grubunu lider bitiren Beşiktaş, son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih'le eşleşti.

    İŞTE EŞLEŞMELER:

    JUVENTUS-TOTTENHAM
    BASEL-MANCHESTER CITY
    PORTO-LIVERPOOL
    SEVILLA-MANCHESTER UNITED
    REAL MADRID-PSG
    SHAKHTAR DONETSK-ROMA
    BAYERN MUNIH-BEŞİKTAŞ
    CHELSEA-BARCELONA

    BAYERN'İ TANIYALIM
    Kuruluş tarihi 1900 yılı olan Bayern Münih, maçlarını 75 bin 24 kişilik Allianz Arena'da oynuyor. Teknik direktörlüğünü Jupp Heynckes'in yaptığı Panzerler'in 27 Bundesliga ve 5 Şampiyonlar Lig şampiyonluğu bulunuyor. Toplam 600 milyon Euro'luk bir takım değeri bulunan Bayern'in yaş ortalaması ise 26,5.

    BAYERN'İN İDEAL 11'İ:
    Ulreich, Alaba, Süle, Hummels, Kimmich, Tolisso, Vidal, Ribery, James, Coman, Lewandowski.

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak.

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:04
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