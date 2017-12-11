Beşiktaş'ın rakibi Alman devi oldu

İŞTE EŞLEŞMELER:



JUVENTUS-TOTTENHAM

BASEL-MANCHESTER CITY

PORTO-LIVERPOOL

SEVILLA-MANCHESTER UNITED

REAL MADRID-PSG

SHAKHTAR DONETSK-ROMA

BAYERN MUNIH-BEŞİKTAŞ

CHELSEA-BARCELONA



BAYERN'İ TANIYALIM

Kuruluş tarihi 1900 yılı olan Bayern Münih, maçlarını 75 bin 24 kişilik Allianz Arena'da oynuyor. Teknik direktörlüğünü Jupp Heynckes'in yaptığı Panzerler'in 27 Bundesliga ve 5 Şampiyonlar Lig şampiyonluğu bulunuyor. Toplam 600 milyon Euro'luk bir takım değeri bulunan Bayern'in yaş ortalaması ise 26,5.

BAYERN'İN İDEAL 11'İ:

Ulreich, Alaba, Süle, Hummels, Kimmich, Tolisso, Vidal, Ribery, James, Coman, Lewandowski.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak.