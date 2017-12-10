Güneş: “Yüzde 150 penaltı”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Rakibin beraberlik anlayışına biz de ayak uydurduk” dedi. Güneş ayrıca, kazandıkları penaltının yüzde 150 penaltı olduğunu da vurguladı.
Penaltı pozisyonunu değerlendiren Güneş, "Hakemle ilgili konuşacak bir şey yok, penaltı verdi. Yüzde 100 değil yüzde 150 penaltı" ifadelerini kullandı.
"Şehitlerimizi rahmetle anıyorum"
Güneş ayrıca geçen yıl düzenlenen bombalı terör saldırısının yıldönümünde şehitleri anarak, "Ülkemizin acı gereği, maalesef bundan bir sene önce şehitlerimiz oldu. Dünyanın neresinde olursa olsun kınadığımız bir olaydı. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.
Ligin ilk yarısında kalan 2 maçı da kazanmak istediklerini ifade eden Güneş, sözlerine şöyle devam etti:
"Bizim iki maçımız daha var, onları kazanmak istiyoruz. Şu anda bir sürü takım iddialı görünüyor. Bugün Kayserispor'da şampiyonluğu düşünüyor, Göztepe de şampiyonluğa oynuyor."
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:30
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Ali Koç, F.Bahçe taraftarına seslendi!
Toplam 5
Yorum
adil Aziz yıldırıma kabirde ki sorulardan biri ölürken FB başkanımıydın
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Başkan hakem odasını bastı!
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya,,,, "Örnekleri olan bir davranış.. O kişiye ne ceza verdiyseniz , banada aynisini verebilirsiniz" der ve bekler !
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Zengin oldular
Toplam 3
Yorum
beko beşiktaşlı futbolcular şampıyonlar ligi galibiyetlerinde 10 bin euro prim alırken.galatasaraylılar ligde galibiyet başı 25 m euro prim alyor
Güneş: “Yüzde 150 penaltı” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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