 Necip Uysal'ın sağlık durumu belli oldu – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Necip Uysal'ın sağlık durumu belli oldu

    Necip Uysal'ın sağlık durumu belli oldu

    Beşiktaş, Leipzig ile oynadığı maçta sakatlanan Necip Uysal'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

    Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle; RB Leipzig ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sakatlık geçiren oyuncumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ı ve yapılan ortopedik muayenesi sonrası; sol diz iç yan bağında gerilme ve kapsülde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:46
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