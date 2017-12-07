Necip Uysal'ın sağlık durumu belli oldu
Beşiktaş, Leipzig ile oynadığı maçta sakatlanan Necip Uysal'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:46
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Muslera 6 yıl sonra bunu yaptı!
Toplam 1
Yorum
KAANSNN AYNEN TAKİP ET .. Bİ KALECİ TAKIMINI NASIL AYAKTA TUTAR HATIRLA ! İKİ SENEDİR YOKSUN ÇÜNKÜ...
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Volkan’la 2020’ye!
Toplam 5
Yorum
Mert eminim rakiplerimiz çok sevinmiştir 2020 ye kadar Fenerin maçlarl ile değil işlerimle ilgileneyim bari yapacak bişey yok
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Sosa’ya yakın ilgi
Toplam 1
Yorum
nuri TS'yi seviyorsanız Sosayı Ocak ayında kesinlikle gönderilmelisiniz
Necip Uysal'ın sağlık durumu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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