Necip Uysal'ın sağlık durumu belli oldu

Beşiktaş, Leipzig ile oynadığı maçta sakatlanan Necip Uysal'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle; RB Leipzig ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sakatlık geçiren oyuncumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ı ve yapılan ortopedik muayenesi sonrası; sol diz iç yan bağında gerilme ve kapsülde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."