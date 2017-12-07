İspanyol ekibi Cenk Tosun'u istiyor

Süper Lig'de attığı gollerle takımını sırtlayan, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 gol 1 asistlik performansıyla siyah beyazlıların G Grubu'ndan namağlup lider çıkmasında büyük pay sahibi olan Cenk Tosun için İspanya'nın köklü kulüplerinden Valencia devrede!

İspanya'nın prestijli gazetelerinden AS, kadrosundaki iki santrforu sakat olan ve tek santrforla idare etmk durumunda kalan Valencia'nın Cenk Tosun için 22 milyon €'luk bütçe ayırdığını, ara transferde Beşiktaş'a resmi teklif götürmeye hazırlandığını iddia etti.







İngiliz ekipleri Crystal Palace ve Newcastle United'ın da Cenk Tosun'u istediğini belirten AS, Palace'ın Tosun Paşa için 13 milyon € teklifte bulunduğunu fakat Beşiktaş'ın bu teklifi reddettiğini hatırlattı.

AS haberinde ayrıca, Cenk'i bitirebilmek ve Newcastle United'ı saf dışı bırakabilmek için Valencia'nın 22 milyon €'dan biraz daha yukarı çıkabileceğini belirtti.



