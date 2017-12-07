İspanyol ekibi Cenk Tosun'u istiyor
İspanya La Liga ekibi Valencia, Beşiktaş'ın yıldızı son zamanlarda iyice parlayan golcü ismi Cenk Tosun için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Süper Lig'de attığı gollerle takımını sırtlayan, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 gol 1 asistlik performansıyla siyah beyazlıların G Grubu'ndan namağlup lider çıkmasında büyük pay sahibi olan Cenk Tosun için İspanya'nın köklü kulüplerinden Valencia devrede!
İspanya'nın prestijli gazetelerinden AS, kadrosundaki iki santrforu sakat olan ve tek santrforla idare etmk durumunda kalan Valencia'nın Cenk Tosun için 22 milyon €'luk bütçe ayırdığını, ara transferde Beşiktaş'a resmi teklif götürmeye hazırlandığını iddia etti.
İngiliz ekipleri Crystal Palace ve Newcastle United'ın da Cenk Tosun'u istediğini belirten AS, Palace'ın Tosun Paşa için 13 milyon € teklifte bulunduğunu fakat Beşiktaş'ın bu teklifi reddettiğini hatırlattı.
AS haberinde ayrıca, Cenk'i bitirebilmek ve Newcastle United'ı saf dışı bırakabilmek için Valencia'nın 22 milyon €'dan biraz daha yukarı çıkabileceğini belirtti.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:50
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Volkan’la 2020’ye!
Toplam 6
Yorum
sdf sdf yerine aldığınız kalecide onun gibi bitik çıkınca yine volkanı bişeymi sandınız yeter aziz yeter
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Tarih böyle yazılır
Toplam 8
Yorum
Kiskanma Ismine yakisir bir yazi olmus..
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Muslera 6 yıl sonra bunu yaptı!
Toplam 2
Yorum
Ali İhsan EROĞLU iyi bir FB taraftarıyım ama Beşiktaş'la gurur duydum. yolun açık olsun kartal
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