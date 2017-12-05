 ''Beni oynat hocam!'' – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    ''Beni oynat hocam!''

    ''Beni oynat hocam!''

    Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yarın RB Leipzig ile oynanacak maçta ileride Negredo'ya görev vermeyi düşünüyor.

    Ancak takımın golcü yıldızı sahada olmayı çok istiyor. Devler Ligi'nde 5 maçta 4 kez ağları havalandıran tecrübeli oyuncunun, Almanya'da kendini göstermeyi planladığı ve bunun için hocasına oynamak istediğini söylediği ifade edildi. Başkan Fikret Orman daha önce yaptığı açıklamada, Avrupa'da çok sayıda kulübün transfer etmek istediği Cenk Tosun'u devre arasında kesinlikle satmayacaklarını söylemişti.

    Sabah
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:18
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