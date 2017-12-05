''Beni oynat hocam!''
Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yarın RB Leipzig ile oynanacak maçta ileride Negredo'ya görev vermeyi düşünüyor.
Sabah
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:18
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Giroud sürprizi
Toplam 3
Yorum
BJK'li Etrafinda Sanchez, özil gibi oyuncular olunca atar da Besiktas'da pek faydali olacagina inanmiyorum. Gignac daha iyi...
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Almanya’da büyük rotasyon
Toplam 8
Yorum
Yalvaririm ! Istedigi rotasyon 'a eyvallah ama Tolga olmasin lütfen ! yine bi 5-7 gol yemeyelim lütfen !
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Dursun Özbek ismini anmadı
Toplam 10
Yorum
DURSUN ÖZBEKE LAN BİR GS BAŞKANI-PUAN DURUMUNA BAK NEDEN BU TUDOR XİYARI İSTEFAYA GÖNDERMİSİN-TRANSFERDE 10 NUMARA YOK BELHANDA KÖTÜ BİR TRANSFER.
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