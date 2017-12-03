Ryan Babel'den galibiyet pozu
Beşiktaşlı Ryan Babel, Galatasaray'ı 3-0 yendiklerin derbi maçının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Hollandalı yıldız, takım arkadaşlarıyla soyunma odasında çekildikleri fotoğrafı "+3" notuyla paylaştı.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 09:56
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Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
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