 Ryan Babel'den galibiyet pozu – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Ryan Babel'den galibiyet pozu

    Ryan Babel'den galibiyet pozu

    Beşiktaşlı Ryan Babel, Galatasaray'ı 3-0 yendiklerin derbi maçının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Hollandalı yıldız, takım arkadaşlarıyla soyunma odasında çekildikleri fotoğrafı "+3" notuyla paylaştı.

    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 09:56
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