 Muhteşem futbol, haklı zafer – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Muhteşem futbol, haklı zafer

    Muhteşem futbol, haklı zafer
    BEŞİKTAŞLI yönetici Metin Albayrak, G.Saray'ı mağlup ettikleri mücadelenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Bugün her şeyini veren futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı da tebrik ediyorum. Muhteşem bir futbol, hak edilmiş bir galibiyet. 3-0 kazandık. Daha fazla da olabilirdi. Çok gol kaçırdık ancak, 3-0 da güzel bir skor. Çok mutluyuz" dedi. Cenk Tosun ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Albayrak, "Bugün takım çok iyi oynadı, Cenk tabii ki ön tarafta gol atan adam. Tüm takıma teşekkürler, çok büyük bir mutluluk yaşattılar bize" diyerek sözlerini noktaladı.
    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:26
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