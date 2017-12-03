Babel’den gönderme

BEŞİKTAŞ'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, karşılaşmanın ardından kişisel Instagram hesabından bir paylaşımla göndermede bulundu. Geçtiğimiz günlerde açık oynayan rakiplere karşı daha çok pozisyon bulduklarını ifade eden Babel, paylaşımda "açık oyun olunca sonuç böyle oluyor" ifadelerine yer verdi.