Babel’den gönderme
BEŞİKTAŞ'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, karşılaşmanın ardından kişisel Instagram hesabından bir paylaşımla göndermede bulundu. Geçtiğimiz günlerde açık oynayan rakiplere karşı daha çok pozisyon bulduklarını ifade eden Babel, paylaşımda "açık oyun olunca sonuç böyle oluyor" ifadelerine yer verdi.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:57
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
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