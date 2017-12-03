Acımasız Kartal

İlk yarısı golsüz sona eren derbide gol perdesini 46’da Cenk açtı. Tosic, 70’te farkı ikiye çıkardı. Kartal, bu andan sonra sayısız gol kaçırırken, perdeyi 90+1’de Negredo kapattı!

BEŞİKTAŞ şov yaptı, Beşiktaş lideri yıktı, Beşiktaş 2017 yılının son derbisinde ezeli rakibi G.Saray'ı farklı mağlup ederek 'Şampiyonluk yarışında beni hafife almayın' dedi. Vodafone Park'taki derbinin ilk yarısında karşılıklı ataklar olmasına rağmen gol sesi çıkmadı.. İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir Beşiktaş vardı.. 46'ıncı dakikada Cenk Tosun, kaleci Muslera'nın büyük hatasını affetmedi ve topu filelere göndererek perdeyi açtı: 1-0. Bu golle birlikte Kara Kartal yüksekten uçmaya başladı. Oğuzhan, Cenk, Quaresma ile inanılmaz fırsatları değerlendiremeyen siyah-beyazlılarda, defanstan ileri çıkan Tosic nefis bir vuruşla topu, Muslera'nın çaresiz bakışları arasında 90'a gönderdi ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.



Durdurulamıyor

Oyunu tamamen rakip sahaya hapseden Kara Kartal, rakibinin üzerine adeta kabus gibi çöktü. Ve son sözü Negredo söyledi.. Kupada 4 gol atan İspanyol forvet, ligdeki ikinci golünü G.Saray filelerine yolladı ve derbinin skorunu belirledi: 3-0.. Beşiktaş bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltirken, G.Saray ise 29 puanda kaldı.