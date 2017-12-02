 Vodafone Park'ta ilk derbi galibiyeti – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Vodafone Park'ta ilk derbi galibiyeti

    Vodafone Park'ta ilk derbi galibiyeti

    Siyah-beyazlı takım, Galatasaray'ı mağlup ederek Vodafone Park'taki ilk derbi galibiyetini de aldı.

    2015-2016 sezonunda hizmete giren bu statta daha önce 3 derbi maçına çıkan Beşiktaş, bunlardan 2'sinde berabere kalıp, birinden de mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda ligde Galatasaray ile 2-2 ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda ise sarı-lacivertli ekibe 1-0 mağlup olmuştu.

    - İç sahada 718 günlük derbi hasreti bitti

    Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup ederek iç sahada 718 günlük derbi galibiyeti hasretini de bitirdi.

    Siyah-beyazlı takım, derbilerde evindeki son galibiyetini 2015-2016 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 14 Aralık 2015'te Galatasaray'ı konuk eden siyah-beyazlı ekip, Mario Gomez ve Gökhan Töre'nin golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu sezonun ikinci yarısındaki 2 derbi maçını deplasmanda oynadı.

    Siyah-beyazlı takım, geçen sezon Vodafone Park'ta oynadığı derbi maçlarda ise rakiplerine üstünlük kurmayı başaramamıştı.

    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:05
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