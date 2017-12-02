Vodafone Park'ta ilk derbi galibiyeti
Siyah-beyazlı takım, Galatasaray'ı mağlup ederek Vodafone Park'taki ilk derbi galibiyetini de aldı.
2015-2016 sezonunda hizmete giren bu statta daha önce 3 derbi maçına çıkan Beşiktaş, bunlardan 2'sinde berabere kalıp, birinden de mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda ligde Galatasaray ile 2-2 ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda ise sarı-lacivertli ekibe 1-0 mağlup olmuştu.
- İç sahada 718 günlük derbi hasreti bitti
Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup ederek iç sahada 718 günlük derbi galibiyeti hasretini de bitirdi.
Siyah-beyazlı takım, derbilerde evindeki son galibiyetini 2015-2016 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 14 Aralık 2015'te Galatasaray'ı konuk eden siyah-beyazlı ekip, Mario Gomez ve Gökhan Töre'nin golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu sezonun ikinci yarısındaki 2 derbi maçını deplasmanda oynadı.
Siyah-beyazlı takım, geçen sezon Vodafone Park'ta oynadığı derbi maçlarda ise rakiplerine üstünlük kurmayı başaramamıştı.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:05
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''Fark 9 olacak''
Toplam 3
Yorum
pax dakika 83 2---0 4 olabilir
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Çarpışma mı resmen kafa attı Gomis. Buna kırmızı vermeyen hakem düdüğü assın. Gomise bakın bakayım topa bakıyormu hiç. Mahkemelik bile olur.
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Beşiktaş - Galatasaray | CANLI
Toplam 5
Yorum
Aslan 1:DEVRE FIRAT ELIYLE GOL ATMADIGI KALDI TÜM AVATAJLARI VE FAULLERI BJK LEHINE VERDI FEGHOULIYE GÖSTERDIGI SARI KARTI 2 KEZ BJK'YE VERMEDI !
Vodafone Park'ta ilk derbi galibiyeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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