Oğuzhan: "Fark 5-6 olabilirdi"
Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettikleri derbi maçı sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Galatasaray maçı öncesinde kendilerine güvendiklerini belirten Oğuzhan, "Pozisyona gireceğimizi biliyorduk. Kendimize güvenimiz tamdı. Baskılı başlamak istiyorduk ve öyle de oldu. Aslında pozisyonları ikinci devrede bulduk ama 1'inci dakikada Cenk'in yüzde yüz pozisyonu var. O top girseydi erken de bulabilirdik ve 2'nci yarı da girdik pozisyonlara. Medel'in, Quaresma'nın ve benim net pozisyonlarım var. Onlar girse 5-6 fark olabilirdi. Demek ki biraz daha bitiricilik çalışmamız gerekiyor" dedi.
"BU KUTSAL FORMAYI GİYMEK HERKESE NASİP OLMAZ"
Beşiktaş forması altında 200'üncü maçına çıkan Oğuzhan Özyakup, "200'üncü maçımı oynadım. Kupa olsun, Şampiyonlar Ligi olsun, Avrupa Ligi olsun, lig olsun forma giydim. Bu kutsal formayı giymek herkese nasip olmaz. 200'üncü maçımı golle süslemek isterdim ki pozisyona da girdim ancak olmadı. Demek ki daha çok çalışmam gerekiyor. Final maçı olmasa da bu maç önemliydi. Galatasaray farkı koruyabilirdi, arttırabilirdik de. Biz kendimizden çok emindik. Bu da pozisyonlara yansıdı. Pozisyonları değerlendirsek farklı olabilirdi" dedi.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:05
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''Fark 9 olacak''
Toplam 3
Yorum
pax dakika 83 2---0 4 olabilir
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Çarpışma mı resmen kafa attı Gomis. Buna kırmızı vermeyen hakem düdüğü assın. Gomise bakın bakayım topa bakıyormu hiç. Mahkemelik bile olur.
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Beşiktaş - Galatasaray | CANLI
Toplam 5
Yorum
Aslan 1:DEVRE FIRAT ELIYLE GOL ATMADIGI KALDI TÜM AVATAJLARI VE FAULLERI BJK LEHINE VERDI FEGHOULIYE GÖSTERDIGI SARI KARTI 2 KEZ BJK'YE VERMEDI !
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