Pepe ve Tosic derbiye hazır

CUMARTESİ günü G.Saray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta, Pepe ve Tosic'ten iyi haber geldi. Porto maçında sakatlanarak oyundan çıkan Tosic, cezası sebebiyle Yeni Malatya maçında forma giyemedi. Tedavisi tamamlanan Sırp oyuncu, takımla antrenmanlara başladı. Aynı maç öncesi kasığındaki ağrı nedeniyle son anda kadrodan çıkartılan Pepe'nin de durumu düzeldi. Portekizli, derbide görev yapabilecek. Güneş, hafta sonundaki derbide savunmanın göbeğinde Pepe- Tosic'i oynatacak.