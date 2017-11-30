 Pepe ve Tosic derbiye hazır – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Pepe ve Tosic derbiye hazır

    Pepe ve Tosic derbiye hazır
    CUMARTESİ günü G.Saray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta, Pepe ve Tosic'ten iyi haber geldi. Porto maçında sakatlanarak oyundan çıkan Tosic, cezası sebebiyle Yeni Malatya maçında forma giyemedi. Tedavisi tamamlanan Sırp oyuncu, takımla antrenmanlara başladı. Aynı maç öncesi kasığındaki ağrı nedeniyle son anda kadrodan çıkartılan Pepe'nin de durumu düzeldi. Portekizli, derbide görev yapabilecek. Güneş, hafta sonundaki derbide savunmanın göbeğinde Pepe- Tosic'i oynatacak.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:22
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pepe ve Tosic derbiye hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN