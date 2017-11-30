 Çalışmıyor ki, çok yetenekli! – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Çalışmıyor ki, çok yetenekli!

    Çalışmıyor ki, çok yetenekli!
    BEŞİKTAŞ'ın genç yıldızı Orkan Çınar'a destek, bir diğer genç yıldız Tolgay Arslan'dan geldi. Manisaspor maçının yıldızı Orkan'ın BJK TV'ye verdiği röportaj Tolgay tarafından sabote edildi. Orkan, "Allah'a şükür çok çalıştım. Bugün de karşılığını aldım" deyince Tolgay, "Nerede çalıştı. Valla biz görmedik. Yeteneği var! Yeteneği var" diyerek takım arkadaşına takıldı.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:22
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