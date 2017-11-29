 Ozi'ye çağrı – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Ozi'ye çağrı

    Ozi'ye çağrı

    30 milyon euro’ya alınan Dimitri Payet’in yerine Oğuzhan’ı isteyen Marsilyalı taraftarlar, Fransız yıldızın fazla kilolarıyla dalga geçiyor

    BEŞİKTAŞ'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'a, Fransa'dan 'Bize gel' çağrısı yapıldı. Marsilya sezon başında 30 milyon euro verdiği Dimitri Payet'in yerine Oğuzhan Özyakup'u istiyor. Son 4 maçın 2'sinde yedek kalan 2'sinde ise toplamda 117 dakika forma giyen Payet, Fransa'da yerden yere vuruluyor. West Ham'dan ayrılmak için bir sürü problem çıkaran Dimitri Payet sonunda çok istediği Marsilya formasını giymişti. Ancak Fransa'daki performansı sebebiyle sert eleştiriler alıyor. Marsilya taraftarları bir an önce Oğuzhan'ın transferini isterken; Payet'e ise, "Bu adam kaç kilo. Kulüpte biri ona neredeyse tartıyı kıracağını söylemeli. Türk lokumu gibi dolgun" yorumlarını yapıyorlar. Bu arada Fransız basınında çıkan haberlerde, sezon sonunda Beşiktaş ile anlaşması sona erecek olan Oğuzhan'ın halen sözleşme uzatmamasının bir avantaj olduğu ve devre arasında yıldız futbolcuyla masaya oturularak, işin bitirilmesinin doğru bir hamle olacağı yönünde yorumlar her geçen gün artıyor.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:04
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