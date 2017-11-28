 Derbi biletleri satışta – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Derbi biletleri satışta

    Derbi biletleri satışta
    Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak maçın biletleri bugün satışa çıkıyor. Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı takımın 2 Aralık Cumartesi günü 19.30'da Vodafone Park'ta G.Saray ile yapacağı karşılaşmanın biletleri bugün 15.00'te satışa çıkarılacak. Bilet fiyatları 150 ila 900 TL arasında değişiyor.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:20
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