Derbi biletleri satışta

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak maçın biletleri bugün satışa çıkıyor. Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı takımın 2 Aralık Cumartesi günü 19.30'da Vodafone Park'ta G.Saray ile yapacağı karşılaşmanın biletleri bugün 15.00'te satışa çıkarılacak. Bilet fiyatları 150 ila 900 TL arasında değişiyor.