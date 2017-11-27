Fellaini'de ilk sırada

Beşiktaş sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Belçikalı ön libero için bastırıyor. PSG ve İnter’in de talip olduğu söylense de en ciddi teklif Kara Kartal’dan

SİYAH-beyazlılar kadrolarını takviye etmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'ta liste başında gelen isim Marouane Fellaini... Atiba'nın 35'ine merdiven dayaması nedeniyle bu bölgeye mutlak takviye düşünen Kartal, Manchester United ile pazarlıklarını sürdürüyor. Kırmızı Şeytanların hocası Jose Mourinho sezon başında Cimbom'un da istediği 30 yaşındaki futbolcu için "Galatasaray'ın beni transfer etmesi, Fellaini'yi almasından daha kolay" demişti. Ancak Portekizli teknik direktör de son 2 röportajında tecrübeli ön libero ile yolların kısa süre içinde ayrılabileceğini kaydetti.



ÖN PROTOKOL HAZIR

MAROUANE Fellaini'ye PSG ve İnter'in de talip olduğu belirtilse de şu ana kadar en ciddi yaklaşmanın Beşiktaş'tan geldiği kaydedildi. Avrupa'daki futbol kulislerinde de Belçikalı futbolcunun siyah-beyazlılara daha yakın olduğu ifade ediliyor. Beşiktaş, Manchester United'ı makul bir fiyata ikna edebilirse Fellaini'yi devre arasında renklerine bağlayacak. Aksi halde gelecek sezon için ön protokol yapacak.



%54 Beşiktaş

FELLAİNİ'nin adı İnter ve Milan ile birlikte anılınca tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili bir anket düzenlendi. İtalyan sitelerinde yer alan ankette Belçikalı futbolcunun bir sonraki durağının neresi olacağı soruldu. Katılanların yüzde 54'ü Beşiktaş şıkkını işaretlerken, yüzde 30'u İtalya'ya gelebileceğni belirtti. Yüzde 13'lük bölüm Premier Lig'de kalmalı derken, yüzde 3 ise PSG'ye gidebileceğini işaretledi.