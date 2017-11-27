Fellaini'de ilk sırada
Beşiktaş sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Belçikalı ön libero için bastırıyor. PSG ve İnter’in de talip olduğu söylense de en ciddi teklif Kara Kartal’dan
ÖN PROTOKOL HAZIR
MAROUANE Fellaini'ye PSG ve İnter'in de talip olduğu belirtilse de şu ana kadar en ciddi yaklaşmanın Beşiktaş'tan geldiği kaydedildi. Avrupa'daki futbol kulislerinde de Belçikalı futbolcunun siyah-beyazlılara daha yakın olduğu ifade ediliyor. Beşiktaş, Manchester United'ı makul bir fiyata ikna edebilirse Fellaini'yi devre arasında renklerine bağlayacak. Aksi halde gelecek sezon için ön protokol yapacak.
%54 Beşiktaş
FELLAİNİ'nin adı İnter ve Milan ile birlikte anılınca tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili bir anket düzenlendi. İtalyan sitelerinde yer alan ankette Belçikalı futbolcunun bir sonraki durağının neresi olacağı soruldu. Katılanların yüzde 54'ü Beşiktaş şıkkını işaretlerken, yüzde 30'u İtalya'ya gelebileceğni belirtti. Yüzde 13'lük bölüm Premier Lig'de kalmalı derken, yüzde 3 ise PSG'ye gidebileceğini işaretledi.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:14
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
Fellaini'de ilk sırada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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