 Kartal irtifa kaybetti – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Kartal irtifa kaybetti

    Kartal irtifa kaybetti

    Avrupa Fatihi Beşiktaş, ligde kaybettiği puanlara bir yenisini daha ekledi

    Şampiyonlar Ligi'nde bitime bir maç kala gruptan lider çıkmayı garantileyen Kara Kartal, Akhisar'ın ardından Yeni Malatyaspor ile de berabere kaldı

    Beşiktaş, pozisyona girmekte zorlandığı karşılaşmada ilk isabetli şutunu ancak 62. dakikada atabildi. Ev sahibi karşısında kalesinde de büyük sıkıntı yaşadı

    8. dakikada Sadık, 85'de ise Negredo'nun vuruşları direkte patlarken karşılaşma başladığı gibi sona erdi. Kartal, Galatasaray derbisi öncesi taraftarını korkuttu

    Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de 13 maçın 7'sinde puan kaybı yaşadı. Siyahbeyazlı takım bu karşılaşmalarda 16 puan bıraktı

    SAVUNMA ÇÖKTÜ
    Siyah-beyazlı ekip, Malatyaspor maçında stoper mevkisinde büyük sorun yaşadı. Medel ve Tosic'in cezalı olmasından dolayı Malat- Beşik- ya'ya eksik giden Beşiktaş'ta Pepe ve Necip de sakatlandı.

    MALATYA'YA DA YARAMADI
    Beşiktaş'tan puan koparmayı başaran Evkur Yeni Malatyaspor'un da galibiyet hasreti devam etti. Süper Lig'de son galibiyetini 10. haftadaki Gençlerbirliği maçında alan Malatya temsilcisi, daha sonra yaptığı Başakşehir, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarını kazanamadı. Başakşehir ile Alanyaspor'a mağlup olan Malatyaspor, Beşiktaş ile berabere kaldı.

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:54
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