 TOSUNALDO – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    TOSUNALDO

    TOSUNALDO

    Rakamlar yalan söylemez... Beşiktaş’ın yıldızı , dünya starı Cristiano Ronaldo ile birçok istatistikte başa baş gidiyor

    Bir yanda Real Madrid'in süper golcüsü Cristiano Ronaldo diğer yanda Avrupa'daki gururumuz Beşiktaş'ın yerli yıldızı ... Kısa süre öncesine kadar bu iki ismin kıyaslanması akıllara gelmezdi. Ama artık geliyor. Bu sezon fırtına gibi esen, üstün performansıyla yeni transfer Negredo'yu kulübeye mahkum eden Cenk Tosun artık Ronaldo ile aşık atabilecek seviyeye geldi. Fotomaç olarak iki futbolcuyu tartıya çıkardık; işte rakamlar...

    CENK TOSUN:

    TÜRKİYE LİGİ
    MAÇ: 11
    GOL: 5
    ASİST: 3
    İLK 11: 7
    SÜRE: 641 DK

    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    MAÇ: 5
    GOL: 4
    ASİST: 2
    İLK 11: 5
    SÜRE: 439 DK

    CRISTIANO RONALDO:

    İSPANYA LİGİ
    MAÇ: 8
    GOL: 1
    ASİST: 2
    İLK 11: 8
    SÜRE: 720 DK

    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    MAÇ: 5
    GOL: 8
    ASİST: 1
    İLK 11: 5
    SÜRE: 403 DK





    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:23
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