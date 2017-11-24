TOSUNALDO
Rakamlar yalan söylemez... Beşiktaş’ın yıldızı Cenk Tosun, dünya starı Cristiano Ronaldo ile birçok istatistikte başa baş gidiyor
CENK TOSUN:
TÜRKİYE LİGİ
MAÇ: 11
GOL: 5
ASİST: 3
İLK 11: 7
SÜRE: 641 DK
ŞAMPİYONLAR LİGİ
MAÇ: 5
GOL: 4
ASİST: 2
İLK 11: 5
SÜRE: 439 DK
CRISTIANO RONALDO:
İSPANYA LİGİ
MAÇ: 8
GOL: 1
ASİST: 2
İLK 11: 8
SÜRE: 720 DK
ŞAMPİYONLAR LİGİ
MAÇ: 5
GOL: 8
ASİST: 1
İLK 11: 5
SÜRE: 403 DK
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:23
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Tolgay'ın sözleşme detayları ortaya çıktı...
Toplam 15
Yorum
Q7 Kürdan reis Oğuzhan için 12.5-15 m arası isteyip duruyorsunuz alan çıkmıyor o adamın o kadar ettiği yerde Tolgay en az 20 m euro eder.
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Taraftarı çok üzdük
Toplam 6
Yorum
KAZA Kazaları çoğaltırsanız kendinizi morgda bulursunuz
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Aboubakar o anı anlattı: Dayanamadım
Toplam 9
Yorum
ysn_ Bitmediniz gitti, nasıl iş arkadaş,git kendi sayfanda takıl.
TOSUNALDO haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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