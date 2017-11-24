Mancini, Tosun'u istemedi!
Bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cenk Tosun'un, Beşiktaş'tan önce Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı.
2014'te bedelsiz olarak siyah-beyazlılara giden golcü futbolcunun ilk önce sarı-kırmızılı takıma önerildiği ama İtalyan teknik adamın yetersiz bulması yüzünden transferinin gerçekleşmediği bildirildi.
Galatasaray ile Cenk Tosun'un yollarının kesişmesi ise ilk olarak 2011'e dayanıyor. O dönem Genel Menajer olan Adnan Sezgin'in Bundesliga'da Frankfurt kadrosundaki milli oyuncu için yoğun çaba harcarken 18 yaşındaki futbolcu, Galatasaray yerine forma şansı bulabileceği Gaziantep'i tercih etmişti. Kırmızı-siyahlılar futbolcunun bonservisi için 550 bin euro vermişti.
Sarı-kırmızılıların transfer çalışmalarındaki ilginç noktalardan biri de Babel ve Tolgay Arslan. Her iki futbolcu da Beşiktaş'tan önce Galatasaray'ın gündemine gelmiş çeşitli gerekçelerle bu transferler yapılmamıştı.
Galatasaray, Babel'i omuz sakatlığı, Tolgay'ı da yine yaşadığı sakatlıklar ve bonservisi yüzünden kadrosuna dahil etmemişti.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:06
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Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Toplam 4
Yorum
Nuri Ben Başakşehir kulübünü seven birisiyim, fakat bu paylaşımı terbiyesizlik olarak görüyorum ve uefa'ya daha önem verselerdi daha çok severdik
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Real de çıksa fark etmez
Toplam 1
Yorum
selim HEKES SEMARMIS ,REAL DE CIKSA BARCA DE CIKSA FARK ETMEZMIS! BESIKTASIN YANEBILECEK TEK BASEL VAR.DUA EDELIM O CIKSIN
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Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Toplam 4
Yorum
34okan34 hadi ordan şımarıklar sizi.yenilseydiniz ne yazacaktınız acaba.
Mancini, Tosun'u istemedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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