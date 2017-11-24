 Mancini, Tosun'u istemedi! – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    , Tosun'u istemedi!

    Mancini, Tosun'u istemedi!

    Bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 'un, Beşiktaş'tan önce Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı.

    Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu olağanüstü performansla dikkatleri üzerine çeken ve adı Avrupa'da birçok kulüple anılan 'un, Roberto döneminde Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

    2014'te bedelsiz olarak siyah-beyazlılara giden golcü futbolcunun ilk önce sarı-kırmızılı takıma önerildiği ama İtalyan teknik adamın yetersiz bulması yüzünden transferinin gerçekleşmediği bildirildi.

    Galatasaray ile Cenk Tosun'un yollarının kesişmesi ise ilk olarak 2011'e dayanıyor. O dönem Genel Menajer olan Adnan Sezgin'in Bundesliga'da Frankfurt kadrosundaki milli oyuncu için yoğun çaba harcarken 18 yaşındaki futbolcu, Galatasaray yerine forma şansı bulabileceği Gaziantep'i tercih etmişti. Kırmızı-siyahlılar futbolcunun bonservisi için 550 bin euro vermişti.

    Sarı-kırmızılıların transfer çalışmalarındaki ilginç noktalardan biri de Babel ve Tolgay Arslan. Her iki futbolcu da Beşiktaş'tan önce Galatasaray'ın gündemine gelmiş çeşitli gerekçelerle bu transferler yapılmamıştı.

    Galatasaray, Babel'i omuz sakatlığı, Tolgay'ı da yine yaşadığı sakatlıklar ve bonservisi yüzünden kadrosuna dahil etmemişti.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:06
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