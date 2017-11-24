Kartal'ın Cenk Tosun planı!
Cenk Tosun'un harika formu siyah-beyazlıları alternatif planlar üretmeye itiyor... Beşiktaş'ın yıldız futbolcunun devre arasında takımdan ayrılması halinde Meksika’da Tigres forması giyen Fransız golcü Gignac'ı kadrosuna katacağı iddia edildi. Bu transfer gerçekleşmezse Kartal'ın eski göz ağrısı Demba Ba 6 aylığına kiralanacak.
Devre arası transfer döneminde Cenk Tosun için Avrupanın önde gelen kulüpleriyle kıran kırana pazarlıklara girmesi beklenen Beşiktaş'ın şimdiden önlem olarak forvet paketi hazırladı. Cenk'in gitmesi durumunda Negredo'yu birinci forvet olarak yalnız bırakmak istemeyen siyah-beyazlılar tüm dünyada tanınan deneyimli isimlerin peşine düştü.
Geçen yaz döneminde Andre Pierre Gignac'ı çok isteyen siyah-beyazlılar, Meksika'da Tigres forması giyen Fransız golcü başta olmak üzere bir forveti mercek altına aldı. Bonservisi elinde olan bir golcüyü renklerine bağlamak veya 6 aylığına bir forveti kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, tedbir amaçlı olarak Demba Ba'yı elinin altında tutuyor.
Milliyet'in haberine göre; Önceliği Cenk'i takımda tutmak olan yönetim, milli futbolcunun ayrılması halinde hemen Gignac'ı transfer etmeye çalışacak. Aksi durumda Avrupa'dan üst düzey bir forvet kiralanacak. Bu planda da aksilik çıkması haline Beşiktaş, sakatlığı düzelen Demba Ba'yı kiralık getirmeye çalışacak.
ETO'O BEKLEMEDE
Siyah-beyazlılar geçtiğimiz günlerde olağanüstü kongre kararı alan Antalyaspor'un golcüsü Samuel Eto'o için de beklemede bulunuyor. Kamerunlu oyuncu düşük ihtimal de olsa forvet listesinin alt sıralarında yer alıyor.
Öte yandan golcü arayışına girme hazırlığında olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde eşleşeceği takıma göre de transfer stratejisi geliştirecek.
Geçen yaz döneminde Andre Pierre Gignac'ı çok isteyen siyah-beyazlılar, Meksika'da Tigres forması giyen Fransız golcü başta olmak üzere bir forveti mercek altına aldı. Bonservisi elinde olan bir golcüyü renklerine bağlamak veya 6 aylığına bir forveti kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, tedbir amaçlı olarak Demba Ba'yı elinin altında tutuyor.
Milliyet'in haberine göre; Önceliği Cenk'i takımda tutmak olan yönetim, milli futbolcunun ayrılması halinde hemen Gignac'ı transfer etmeye çalışacak. Aksi durumda Avrupa'dan üst düzey bir forvet kiralanacak. Bu planda da aksilik çıkması haline Beşiktaş, sakatlığı düzelen Demba Ba'yı kiralık getirmeye çalışacak.
ETO'O BEKLEMEDE
Siyah-beyazlılar geçtiğimiz günlerde olağanüstü kongre kararı alan Antalyaspor'un golcüsü Samuel Eto'o için de beklemede bulunuyor. Kamerunlu oyuncu düşük ihtimal de olsa forvet listesinin alt sıralarında yer alıyor.
Öte yandan golcü arayışına girme hazırlığında olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde eşleşeceği takıma göre de transfer stratejisi geliştirecek.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Kartal'ın Cenk Tosun planı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.