Caner Erkin'e Güneş kalkanı!

Medipol Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği gerekçesiyle 6 maç ceza alan Caner Erkin'e teknik direktör Şenol Güneş jest yaptı.



Yıldız futbolcunun yaptığı hatanın karşılığında zaten ağır bir ceza aldığını ve yaptığı yanlış hareketi anladığını da düşünen Şenol Güneş, ekstra para cezasına karşı çıktı. Böylece 29 yaşındaki futbolcu, para cezasından kurtuldu. Caner, sadece maç primlerinden mahrum kalacak.

Siyah-beyazlı yönetim, 3 puana 4 bin Euro, 1 puana ise 2 bin Euro prim veriyor. Son 3 lig maçında oynayamayan Caner Erkin, böylece 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan takımın kazandırdığı 10 bin Euro'luk primden oldu. Tecrübeli sol bek 17 Aralık'taki Osmanlı maçıyla lige dönebilecek.