Beşiktaş'ta üç eksik
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Süper Lig'de 13. hafta maçları öncesi Beşiktaş 22 puan ve averajla 3., Evkur Yeni Malatyaspor ise 14 puanla 13. sırada bulunuyor.
- Üç eksik
Evkur Yeni Malatyaspor ile lig tarihinde ilk kez karşılaşacak Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleye üç savunma oyuncusundan yoksun çıkacak.
Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Dusko Tosic ve Gary Medel'in yanı sıra cezası devam eden Caner Erkin, Malatya'da forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılarda, savunmanın ortasında Pepe'nin yanında Matej Mitrovic'in oynaması bekleniyor.
Bu sezon forma şansı bulamayan genç stoper, ligde tek maçta görev aldı. Hırvat oyuncu, ligin 4. haftasındaki Kardemir Karabükspor maçının 71. dakikasında Alvaro Negredo'nun yerine oyuna dahil oldu.
- Babel ceza sınırında
Beşiktaş'ta Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Ryan Babel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Fenerbahçe, Trabzonspor ve son Teleset Mobilya Akhisarspor maçlarında sarı kart gören Hollandalı oyuncu sınıra geldi. Babel, Evkur Yeni Malatyaspor maçında da sarı kart görmesi halinde 14. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Babel, Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada kırmızı kartla cezalandırılmış ve Medipol Başakşehir maçında görev yapamamıştı.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:25
-
Fener'i istiyor
Toplam 16
Yorum
umut sol bek daley blind, kanat için de lavezziyi getirebilseler yeterli olur şampiyonluk için. Aatıf, rvp, fernandao gönderilsin
-
Beşiktaş maçı öncesi büyük tehlike
Toplam 2
Yorum
galatasaraylı Bu teknik direktörden bir şey olmazzz nokta.
-
Başarının mimarı Güneş!
Toplam 3
Yorum
türk gerçek hoca şenol güneş,dünya yıldızları bile takdir ediyor,terim şişirme bir balon,milan kaptanı terimi alaya almıştı taktik bilmiyor diye.
Beşiktaş'ta üç eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.