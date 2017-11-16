Leipzig'den Talisca hamlesi!
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Brezilyalı yıldız Talisca'ya Almanya'dan talip çıktı.
Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anderson Talisca'yla ilgili Almanya'dan flaş bir iddia geldi. Sezon başında Galatasaray'dan Bruma'yı alan Leipzig, bu kez de Talisca'ya kancayı attı. Siyah beyazlıların bu sezon kadroya dahil etmek istediği Brezilyalı yıldız için Almanların devreye girmesi planları alt üst etti. Alman kulübünün kısa süre içinde Benfica ile masaya oturmaya hazırlandığı ifade edildi.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:31
-
Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 22
Yorum
Haydar Sırf bu yüzden BJK Oğuzhan sız oynama formülleri arıyor. Bulamayıp puan kaybedince mecburen kullanıyorlar. Söke söke alacaklar.
-
‘Paşa keyfi bilir’
Toplam 3
Yorum
GERCEK FENERLİ RVP SKATLANMIŞTIR SAKATLIĞI GEÇTİKDEN SONRA FENERBAHÇEYİ ŞAMPİYON YAPACAKTIR.
-
Savaşan Hollandalı
Toplam 5
Yorum
fenerli forma bulamayan adamı fener ne yapacak
Leipzig'den Talisca hamlesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.