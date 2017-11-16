 Leipzig'den Talisca hamlesi! – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Leipzig'den Talisca hamlesi!

    Leipzig'den Talisca hamlesi!

    Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Brezilyalı yıldız Talisca'ya Almanya'dan talip çıktı.

    Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anderson Talisca'yla ilgili Almanya'dan flaş bir iddia geldi. Sezon başında Galatasaray'dan Bruma'yı alan Leipzig, bu kez de Talisca'ya kancayı attı. Siyah beyazlıların bu sezon kadroya dahil etmek istediği Brezilyalı yıldız için Almanların devreye girmesi planları alt üst etti. Alman kulübünün kısa süre içinde Benfica ile masaya oturmaya hazırlandığı ifade edildi.

    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:31
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Leipzig'den Talisca hamlesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.