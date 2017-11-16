Leipzig'den Talisca hamlesi!

Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anderson Talisca'yla ilgili Almanya'dan flaş bir iddia geldi. Sezon başında Galatasaray'dan Bruma'yı alan Leipzig, bu kez de Talisca'ya kancayı attı. Siyah beyazlıların bu sezon kadroya dahil etmek istediği Brezilyalı yıldız için Almanların devreye girmesi planları alt üst etti. Alman kulübünün kısa süre içinde Benfica ile masaya oturmaya hazırlandığı ifade edildi.