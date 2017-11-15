 Şenol Güneş’e ziyaret – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Şenol Güneş’e ziyaret

    Şenol Güneş’e ziyaret
    BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş'i, İstanbul'da yaşayan hemşehrileri ziyaret etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Cumhuriyet Savcıları Haşim Güvercin, Emin Cevahiroğlu, Turgut Çakır, Beykoz Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aydın, İGDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Trabzonspor eski yöneticisi Onur İncehasan, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz, Avukatlar Nusret Yılmaz, Erdem Egemen ve eski futbolculardan Lemi Çelik'i Maltepe Cemil Usta Restoranı'nda ağırladı. Güneş, konuklarına Trabzon yöresine has kokulu siyah üzüm ikram etti.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:23
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