Q7 ne derse o!
YILDIZLAR GOL ÇALIŞTI
BU arada idmanın bitiminde teknik direktör Şenol Güneş Caner, Gökhan Gönül, Negredo, Lens, Talisca ve Quaresma'yı yanına çağırarak şut çalışmalarını istedi. Ardından genç oyuncuları yanına çağıran tecrübeli çalıştırıcı, pozisyon alma konusunda gençleri uyardı ve topla nasıl oynamaları gerektiğini gösterdi.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
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Ozzy ve Cenk'i 1 puan kurtaracak
Toplam 7
Yorum
tarafkartal ozii düşüşte ama dün milli takım atak gollerinde cenk ve ozi vardı...
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Galatasaray'dan bedelli sermaye artırımı
Toplam 1
Yorum
Yeter be Batırdınız kabul edin bu takımı.. İnsanları kandırmayın artık..
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Ozi giderse Fortounis
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) lucas olmadı bari bunu alın gerçi tarz olarak oğuzhan vari biri ama bakalım güneş başka bişeye evrile bilir :)
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