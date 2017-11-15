 Q7 ne derse o! – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Q7 ne derse o!

    Q7 ne derse o!
    BEŞİKTAŞ'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sadece resmi maçlarda değil, idmanlarda bile kazanma hırsıyla takımını ateşlemeyi başarıyor. Akhisar maçı hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların dün sabahki idmanındaki görüntüler bunu bir kez daha kanıtladı. Beşiktaşlı futbolcular idmanın son bölümde yarım sahada çift kale maç yaptı. İspanyol forvet Negredo'nun golleriyle 2-0 öne geçen siyah takım, ardından üst üste yediği gollerle maçı Quaresma'nın forma giydiği turuncu takıma 3-2 kaybetti.

    YILDIZLAR GOL ÇALIŞTI
    BU arada idmanın bitiminde teknik direktör Şenol Güneş Caner, Gökhan Gönül, Negredo, Lens, Talisca ve Quaresma'yı yanına çağırarak şut çalışmalarını istedi. Ardından genç oyuncuları yanına çağıran tecrübeli çalıştırıcı, pozisyon alma konusunda gençleri uyardı ve topla nasıl oynamaları gerektiğini gösterdi.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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